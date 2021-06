Capacitate 2021. Mai mult timp la dispoziţie pentru Evaluarea Naţională

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, recomandă eliminarea triajului epidemiologic şi a obligativităţii panourilor din plexiglas la Evaluarea Naţională.

„Am făcut o serie de recomandări Inspectoratelor. În cursul zilei de luni, o să le facem publice. Începem cu recomandările specifice Evaluării Naţionale şi continuăm cu recomandările specifice examenului de Bacalaureat. Printre acestea, sunt: eliminarea triajului, eliminarea obligativităţii panourilor din plexiglas, posibilitatea de a crea construcţii pe foaie pentru examenul de Matematică - Geometrie, posibilitatea de a sublinia texte pentru examenul de Limba şi literatura română, 15 minute în plus pentru completarea datelor în casete şi am încercat să venim cu toate acele măsuri care să păstreze relevanţa examenelor naţionale, dar să elimine rigiditatea excesivă. Tematica examenului a fost adaptată la specificul total deosebit al acestui an şcolar”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Subiectele vor fi conforme cu modelele cunoscute

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, spunea recent că are mari aşteptări de la examenul de Evaluare Naţională, iar în privinţa Bacalaureatului a afirmat că are emoţii, dar garantează că subiectele vor fi conforme cu modelele deja cunoscute. „La Evaluarea Naţională am avut un procent de promovare de 65,6%, mai mare decât în 2016-2018. Asta mă îndreptăţeşte să am mari aşteptări la Evaluarea Naţională. Cel puţin 65%. În condiţiile în care mi se aduceau acuze că subiectele de la simulare la Evaluarea Naţională - Matematică au fost date cu răutate şi nimeni nu va putea să promoveze pe aceste subiecte. Ele au fost adaptate pe modul de formulare a testelor PISA”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educaţiei a adăugat că la examenul de Bacalaureat va fi respectată tematica anunţată. „La Bacalaureat a fost aproape 40%. În 2019 am avut rezultate mai bune la promovare la simulare. Am emoţii, dar un lucru vă garantez, subiectele vor fi conforme cu modelele cunoscute, vom respecta tematica anunţată şi s-ar putea să reiau exerciţiul din 2015, în care am stat fiecare noapte înainte de examen, închis, împreună cu comisiile reunite şi am avut înţelegere, le mulţumesc şi acum că mi-au satisfăcut dorinţa de a verifica încă o dată subiectele. (...) Nu îmi doresc ca elevii să sufere fără să aibă vreo vină. Ceea ce îmi doresc este una, ceea ce fac este alta”, a mai spus Cîmpeanu.

Doar 66% dintre elevii de clasele a XII-a şi a XIII-a s-au înscris la Bac

Doar 66% dintre elevii de clasele a XII-a şi a XIII-a s-au înscris pentru a susţine examenul de Bacalaureat, mai puţin decât în alţi ani. Ministrul Educaţiei a afirmat că problemele generate de pandemie s-au suprapus peste cele cronice din întăţământul românesc şi au amplificat discrepanţa dintre rural şi urban.

„Amplificarea acestor diferenţe a generat, pe de o parte, renunţarea la şcoală. Vedem, din păcate, şi în numărul celor înscrişi pentru examenul de Bacalaureat, care sunt doar 114.000 din promoţia curentă, formată din 173.000 de elevi de clasa a XII-a şi a XIII-a. 66% înscrişi la examenul de Bacalaureat din promoţia curentă - 152.000, clasa a XII-a, şi 21.000 elevi de clasa a XIII-a. Este un procent mai mic decât în anii anteriori, al celor înscrişi la Bacalaureat. Asta a creat îngrjorări cu privire la creşterea riscului de abandon şcolar. Pe de altă parte, din păcate, vedem doar săptpmâna aceasta numeroase cazuri de bullying – un element îngrijorător (...) este tot o consecinţă a pierderilor care au fost înregistrate nu numai în plan educaţional, dar şi în planul tulburărilor sociale, comportamentale”, a mai afirmat ministrul.

Cât priveşte ultima săptămână de şcoală, când se vor suprapune cursurile cu Evaluarea Naţională, ministrul a explicat că „este o situaţie specială”, dar că, practic, ultima săptămână este rezervată, în principal, încheierii mediilor.

Bacalaureatul începe pe 28 iunie cu proba la Română, iar Evaluarea Naţională, pe 22 iunie.