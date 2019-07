Camerele video de supraveghere ar putea deveni obligatorii în creşe şi grădiniţe

Cel puţin, asta prevede un proiect de lege iniţiat de către deputatul Ovidiu Raeţchi. „Toate unităţile în care se oferă servicii de educaţie timpurie şi funcţionează în regim de creşă, unitate antepreşcolară şi preşcolară din mediul privat sau de stat au obligaţia dotării incintei şi sălilor de clasă cu camere de supraveghere video şi audio”, se arată în iniţiativa legislativă. Părinţii sunt de acord, însă experţii în Educaţie spun că există şi posibile efecte negative ale acestei măsuri.







„În urmă cu trei ani, în Bucureşti am avut o situaţie în care un părinte a dovedit cu probe video un abuz asupra copilului său, la grădiniţă. Vorbim despre violenţă incalificabilă. A fost un scandal mediatic atunci, dacă îmi amintesc corect, au avut loc şi reţineri în rândul angajaţilor grădiniţei. Dar ştiţi care e problema? Faptul că părintele care a dovedit fapta cu înregistrarea video a fost cercetat atunci, pentru accesarea fără drept a sistemului informatic! Camerele erau pentru uzul intern al grădiniţei private, nu pentru părinţi”, a explicat Raeţchi pentru „Adevărul”.





Deputatul a precizat că există un gol legislativ şi că trebuie intervenit, „pentru că au loc abuzuri asupra celor mici, dar ele nu pot fi probate decât prin improvizaţii ale părinţilor, care nu rezistă întotdeauna în faţa instanţelor. Şi ce se întâmplă dacă părinţii nu văd, nu suspectează sau nu pot dovedi astfel de lucruri?”, a precizat Raeţchi.





Supravegherea video – garantul siguranţei?





Părinţii se declară în favoarea acestei măsuri, susţinând că supravegherea video în camerele unde are loc procesul educaţional i-ar face să fie mai liniştiţi cu privire la riscurile ca proprii copii să fie supuşi unor abuzuri. „Sunt de acord cu această măsură. Ar fi util pentru că din ce văd la TV – atâtea cazuri de copii bătuţi şi abuzaţi psihic - mă îngrozesc şi mă revolt. E necesară mai ales supravegherea audio, pentru a fi clar tot ce se întâmplă în creşe şi grădiniţe. M-aş simţi mai bine ştiind că băiatul meu e supravegheat video-audio la grădiniţă”, a spus Laura Sdreală, mama unui băieţel de 4 ani, din Vâlcea.





Pe de altă parte, experienţa directă a implementării acestei măsuri, arată că pot exista o serie de efecte negative neprevăzute. Cătălina Balint, proprietarea unei grădiniţe private din Capitală spune că a renunţat la a le permite părinţilor accesul în timp real la sistemul de supraveghere, susţinând că relaţia „de încredere” dintre dascăl şi părinte fusese transformată într-una de „control şi supraveghere”.





„Acest sistem este invaziv şi s-a dovedit a fi ineficient, dacă nu chiar nesănătos. Iniţial părinţii au fost de acord cu acesta, şi poate părea normal, pentru că pare a creşte gradul de transparenţă în relaţia dintre părinte şi dascăl/educator. În urmă cu un an am decis însă că nu e ok să-l menţinem, pentru că nu numai că nu a sporit încrederea între părinte şi educatori, dar a transformat această relaţie într-una bazată pe frică şi control. O relaţie ce ar trebui să fie una de parteneriat şi cooperare, a fost transformată într-una de supraveghere. În al doilea rând, am considerat că rolul nostru nu este acela de a distinge între plângerile cu o bază mai degrabă subiectivă a unor părinţi, «de ce copilul meu a stat în colţ, de ce nu a primit jucăria aia etc.». Am considerat că este mai bine să ne concentrăm asupra intereselor copiilor. Cred că urmările unei astfel de măsuri vor fi negative în ceea ce priveşte încrederea ce trebuie să existe între dascăl şi părinte”, a declarat aceasta.





Deputatul Ovidiu Raetchi admite că această măsură va presupune eforturi suplimentare din partea grădiniţelor, dar că acestea sunt justificate de siguranţa suplimantară pentru copii. „E clar că numai filmarea probează o suspiciune de violenţă şi e clar că numai filmarea poate descuraja persoanele (foarte puţine, sper) dispuse să agreseze un copil. Şi atunci ce alegem? Ce e mai important? Avem dovada că există un fenomen de acest tip în grădiniţe, nu e un moft iar eu am făcut acest proiect la solicitarea unor părinţi aflaţi în această situaţie”, a mai spus acesta.





Siguranţa copiilor, doar una dintre probleme







Cadrele didactice spun că proiectul de lege ar putea scoate la iveală alte aspecte negative ale sistemului. „Aşa poate vor vedea şi părinţii cum este să stea înghesuiţi câte 35-40 de copii, în loc de 20, câţi ar trebui înscrişi legal; că nu au loc la măsuţe şi inventăm noi modalităţi de a ne organiza. E bine ca lumea să vadă cum este să doarmă câte doi copii în pat, pentru că părinţii sunt foarte amabili când vin să înscrie copiii la o unitate, nu-i interesează numărul mare de copii, iar apoi încep cu toate nemulţumirile. Deci să se bage camere video, să vadă şi ei realitatea din învăţământ”, a spus o învăţătoare din Otopeni.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: