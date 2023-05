Vom avea sau nu o criză economică de proporții? Avertismentul cumplit al unui cunoscut analist financiar

Analistul financiar Radu Georgescu vine cu o prognoză dură în privința crizei economice. Dacă unii analiști economici sunt convinși că vom avea criză, iar alții speră că aceasta va fi evitată, Radu Georgescu spune că deja am intrat în criză și că singura întrebare e dacă va fi una ca în 2008 sau dacă va fi de o și mai lungă durată.

Epoca banilor ieftini s-a încheiat, iar criza e deja aici, chiar dacă guvernele încearcă să agite steagul optimismului și le dau asigurări celor naivi că ne așteaptă pe toți creșteri economice și doar lapte și miere. În realitate, lucrurile nu stau chiar deloc așa, spune analistul Radu Georgescu, fie că vorbim de România sau la nivel mondial. Și are și argumente serioase, nu speculații și interpretări optimiste într-un moment în care oricine intră într-un supermaket poate constata singur cum se degradează nivelul de trai de la o lună la alta.

Într-o postare pe Facebook, cunoscutul analist explică de ce nu mai poate fi evitată criza.

„Vom avea recesiune economică în 2023? Unii spun că da. Alții că nu. Pe cine să crezi? Săptămâna trecută am fost invitat de Raluca Al-Haddad la Prima News pentru a discuta evoluția economică și datele macroeconomice din 2023”, și-a început el postarea.

A continuat apoi cu câteva informații care spun multe celor care au cel puțin câteva noțiuni de bază de macroeconimie.

„Să începem: 1 Prețul petrolului a scăzut cu 40% în ultimul an. În toată lumea avem inflație, dar prețul petrolului a scăzut cu 40% în ultimul an (vezi aici https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil). Ups Cum este posibil așa ceva? Evoluția prețului petrolului este primul indicator macroeconomic care arată în ce direcție se îndreaptă economia. Deoarece toată lumea are nevoie de combustibil. Când s-au tipărit banii fără număr în perioada 2020-2021, prima dată a crescut prețul petrolului. Apoi valul inflaționist a ajuns în toată economia. Acum avem reversul. Prețul petrolului scade accentuat. Asta înseamnă că lumea (populația și companii) consumă mai puțin combustibil. Este primul semn că suntem deja în recesiune economică”, explică el.

Tot mai multe complicații

Semnalul dur s-a transmis imediat într-un domeniu sensibil precum cel al construcțiilor. Și chiar dacă aparent ieftinirea materialelor de construcții ar trebui să fie o veste bună, Georgescu explică de ce nu e chiar așa.

„2 Prețul materialelor de construcții au scăzut cu 50% în ultimul an. Prețurile la toate materialele de construcții (lemn, fier etc) au scăzut cu 50% în ultimul an (vezi aici https://tradingeconomics.com/commodity/lumber). Explicația este la fel ca la petrol. S-au printat bani fără număr – s-au dublat prețurile la materialele de construcții – au crescut prețurile la apartamente. Și aici avem reversul. Prețurile scad accentuat. Asta înseamnă că se construiește mult mai puțin deoarece nu mai cumpără aproape nimeni locuințe”, adaugă el.

Dar cel mai grav este că în ultimul timp consumul a început să scadă, deși autoritățile din întreaga lume scot în fața creșteri economice, fără a preciza că inflația umflă PIB-urile.

„3 Consumul scade. Consumul reprezintă baza economiei ( 65% din economie). Peste tot consumul scade. În America consumul în 2023 a scăzut cu 2% în condițiile în care US are inflație de 6%. Deci în termeni reali, consumul a scăzut cu 8%”, susține analistul.

Concluziile sale nu lasă loc de interpretări. Omenirea a intrat într-o nouă etapă de criză. Singura necuscută e picajul economic care va urma.

„4 Concluzii: Din punct de vedere economic suntem la începutul recesiunii economice. Sunt două scenarii: A. Recesiunea economică se va transformă într-o criză financiară ca în 2008. Pentru acest lucru trebuie să apară un eveniment că în 2008: falimentul unei bănci mari, falimentul sistemului imobiliar etc. B Vom avea o perioada mai lungă de recesiune economică ca în anii 70-80. Statistic, cele mai sănătoase companii s-au dezvoltat sau au apărut în perioade de recesiune economică. Deci vine o perioada foarte bună pentru cei care vor să se dezvolte sau să înceapă ceva nou”, încheie expertul.