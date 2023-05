Vizita istorică a Regelui Charles în România. Expert: „E un semnal că britanicii vor relații mai strânse cu țara noastră”

Regele Charles va veni în România, pe 2 iunie, în prima vizită a unui suveran britanic în țara noastră. Expertă în comunicare strategică și diplomație la Bournemouth University, în Marea Britanie, Alina Dolea explică, într-un interviu pentru „Adevărul” de ce este atât de importantă această vizită și ce beneficii aduce României.

Informația privind vizita regelui Charles al III-lea în România a luat cumva prin surprindere pe toată lumea, inclusiv pe britanici. Profesoară și cercetătoare la Bournemouth University, în Marea Britanie, experta în comunicare strategică Alina Dolea spune că inițial un singur ziar britanic, The Mirror, a amintit această vizită, știrea fiind preluată de presa din România. După ce premierul Nicolae Ciucă a confirmat vizita, și presa britanică de miercuri, 17 mai, scrie pe larg despre aceasta.

Vizita lui Charles este o veste bună pentru România și pentru că vine să arate încă o dată trendul relațiilor bilaterale dintre cele două țări. Astfel, dacă de-a lungul istoriei sale Marea Britanie nu a fost niciodată interesată de România sau de această zonă, lucrurile încep să se schimbe. Iar dacă inclusiv în timpul și după cele două războaie mondiale britanicii priveau în această zonă a Europei exclusiv spre Grecia și Turcia, acum lucrurile încep să se schimbe.

„Aș plasa întreaga vizită în contextul mai amplu al intensificării relațiilor bilaterale româno-britanice. Și într-un context imediat, prima vizită în străinătate, după încoronare, un moment istoric și un mega-eveniment global urmărit de audiențe din toată lumea”, explică Alina Dolea.

În opinia sa, această vizită reprezintă o ocazie excelentă pentru România de a-și promova imaginea în Europa.

„Charles a vorbit foarte mult despre România”

„«Ochii» lumii sunt pe noul rege Charles așa încât prima sa vizita oficială în străinătate aduce și România în prim plan. Este o oportunitate excelentă de promovare a imaginii României atât în Marea Britanie, cât și în general. După ce tabloidele britanice au avut campanii susținute împotriva migrației, și inclusiv a imigranților români, e îmbucurător să vedem că această vizită generează presă pozitivă despre România. Daily Mail titrează că prima vizită în străinătate a Regelui după încoronare va fi în Transilvania pentru o vacanță în România rurală care a inspirat Dracula. The Sun punctează, de asemenea, că este prima vizită în străinătate după încoronare. În ambele publicații se vorbește apoi despre cel puțin 10 proprietăți pe care monarhul le deține în România și despre legăturile cu aceste locuri”, adaugă experta.

Totuși, cei care așteaptă ca regele să se implice direct și să atragă investitori britanici în România o fac degeaba. Asta pentru că, în Marea Britanie, la fel ca în alte monarhii europene, suveranul are mai degrabă o funcție decorativă, iar puterile sale sunt limitate. Asta nu înseamnă că nu vor exista beneficii, dar indirect.

„Cu siguranță vor fi beneficii și de imagine, dar și de impulsionare a turismului, pentru că legăturile Regelui Charles cu România devin astfel și mai cunoscute. Inclusiv după ce a devenit rege, din septembrie anul trecut, s-a scris destul de mult în presă internațională despre proprietățile pe care Regele Charles le are în România. Sunt mai multe publicații, și New York Times și The TImes, și Financial Times au publicat articole în care se vorbește despre proprietățile Regelui Charles din România și despre faptul că are o afinitate pentru România, asta în cadrul unor proiecte jurnalistice de a afla mai multe despre cel care este regele Marii Britanii și al Irlandei de Nord”, menționează experta.

Potrivit acesteia, Regele Charles a vorbit foarte mult despre România încă de pe vremea în care era prinț de Walles și desigur și-a asumat, cumva informal, un rol de a vorbi despre România.

„Alegând România ca destinație pentru prima sa vizită oficială în străinătate, sigur că asta va atrage atenția asupra României și asupra potențialului său turistic imens. Și faptul că vizita, desi scurtă, include și întrevedere oficială cu președintele Klaus Iohannis transmite un semnal al importanței acestei vizite, care nu este una privată. De aceea, vizita e un eveniment de vizibilitate majoră pentru România”, mai spune ea.

Turismul românesc în lumina reflectoarelor

Concret, turismul din România ar putea avea beneficii de pe urma acestei vizite, dar și a faptului că regele deține atâtea proprietăți în România.

„Faptul că el deține mai multe proprietăți în România, asta contribuie sigur la promovarea unei imagini despre România ca țară în care ai ce să descoperi, ai unde să te plimbi. Sunt avantaje, poate să impulsioneze turismul, să aducă mai mulți turiști, este o țară care merită descoperită. Și zona Transilvaniei, dar și alte zone ale României. Deci pe parte de turism, mesajul acesta e foarte important și vedem deja cum presa britanică menționează nu doar proprietățile deținute, dar și despre Vlad Țepeș și Dracula”, explică experta.

Și nu doar atât. Companiile din Marea Britanie și nu numai și-ar putea întoarce privirile spre România și să fie tentate să investească aici.

„E clar o oportunitate de vizibilitate majoră. Dincolo de turism, mai e și partea de investiții. Pentru că în momentul în care cineva investește, cumpără mai multe proprietăți cum e în cazul dânsului, că are 10 proprietăți în România, da, România e o țară pe care se merită să o vizitezi. Este frumoasă, este autentică, are și zone rurale în care te simți transportat în timp, dar este și o țară în care merită să investești, tocmai ca să ajuti la conservarea anumitor zone tradiționale, valoaroase prin arhitectura lor, dar și de apropiere de natură, o abordare de turism sustenabil”, consideră Alina Dolea

Parteneriatul strategic cu Marea Britanie, o realizare uriașă

Dacă din punct de vedere diplomatic vizita va avea un rol benefic mai degrabă indirect, ea vine ca o certitudine pentru România, într-un moment delicat. Pe lângă parteneriatul strategic cu SUA și Franța, două dintre cele mai importante aliate ale României, Bucureștiul a reînnoit de curând un parteneriat strategic și cu Marea Britanie. Astfel, în acest moment, România are relații excelente cu primele trei forțe din NATO.

„În contextul războiului din Ucraina există o anumită dinamică, e o intensificare a relațiilor româno-britanice, iar cel mai bun exemplu în sensul ăsta este faptul că în martie s-a semnat parteneriatul strategic dintre Marea Britanie și România. Și este pentru prima dată când a avut loc un forum bilateral între Marea Britanie și România, acesta urmând să aibă loc anual. Deci Marea Britanie este interesată în acest moment de a avea legături din ce în ce mai strânse cu România”, arată experta.

De la relațiile strategico-militare la cele economice

Dacă România și Marea Britanie au avut în general relații bune, însă nu la nivelul celor cu SUA sau alte țări, de acum încolo, relațiile bilaterale se dezvoltă și au ajuns la un maxim.

„Sigur, la nivel militar și de securitate relații bune erau și înainte în cadrul NATO, însă acestea s-au intensificat și în contextul războiului, dar și din perspectiva economică, educațională și din perspectiva socială, aici în Marea Britanie, mai ales după evenimentele din martie și declarațiile publice ale secretarului de stat pentru afaceri externe, James Cleverly. Acesta a recunoscut public contribuția comunității românești în Marea Britanie, în comunicatul de presă din ziua semnării parteneriatului strategic”, explică experta.

Potrivit acesteia, până la acest moment nu au existat astfel de discursuri publice atât de clare din partea guvernului britanic de recunoaștere a comunității românești din Marea Britanie și de recunoaștere a legăturilor dintre România și Marea Brianie.

„Acestea se datorează parteneriatului strategic reînnoit și semnat acum în martie. Atunci sigur că vizita Regelui Charles generează vizibilitate și știri pozitive despre România în presa din Marea Britanie, în acest context în care se discuta mai mult decât în trecut despre români în Marea Britanie. Toate acestea contribuie la îmbunătățirea imaginii României și a românilor în Marea Britanie”, a conchis Alina Dolea.