Vista Bank vrea să cumpere integral Investimental S.A

Vista Bank (Romania) S.A. a semnat un acord pentru achiziția a 100% din acțiunile Investimental S.A., societate de servicii de investiții financiare. Finalizarea tranzacției este estimată a avea loc în al doilea trimestru al acestui an și este condiționată de aprobarea sa de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

„Această achiziție ne va consolida prezența pe piață ca grup financiar și ne va permite să oferim clienților noștri noi produse și servicii financiare. Printr-o experiență digitală îmbunătățită, clienții vor avea acces, pe lângă piața locală, la toate piețele majore din Europa și Statele Unite. Ne propunem să dezvoltăm un ecosistem financiar integrat, în care clienții să poată găsi servicii bancare tradiționale și diverse opțiuni de investiții, printr-o experiență fluidă și intuitivă”, a declarat Georgios Athanasopoulos, director general al Vista Bank

PWC și David & Baias au acordat consultanță financiară și juridică pentru această tranzacție.

Vista Bank este prezentă pe piața bancară din România din 1998 și operează o rețea de 35 de sucursale și 5 Centre de Afaceri. Banca oferă o gamă completă de produse și servicii dedicate atât clienților locali, cât și celor internaționali. În ultimii ani, Vista Bank a adoptat o strategie de creștere accelerată și consolidare pe piața locală, inclusiv prin achiziții precum Crédit Agricole Bank Romania și Alpha Leasing Romania IFN S.A.

Investimental este broker autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru tranzacții bursiere pe Bursa de Valori București (BVB), oferind acces atât la piața locală, cât și la bursele europene și americană. Societatea dispune de o echipă de profesioniști cu o vastă experiență și a lansat produse inovatoare, precum PIES - Portofolii de Investiții cu Execuție Simplificată și MultiCont.

În vara anului trecut, Vista Bank a finalizat achiziția numărului total de acțiuni în Alpha Leasing Romania (care totodată deține 100% din Alpha Insurance Brokerage (Romania)) deținute de Alpha Bank S.A. și Alpha International Holdings S.M.S.A. (100% subsidiară a Alpha Bank S.A.), după ce a obținut aprobările necesare din partea Consiliului Concurenței.