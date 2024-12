Mediul de afaceri, în special micile întreprinderi, va fi puternic afectat de creșterea impozitelor prevăzute în Ordonanța trenuleț, punând în dificultate antreprenorii.

Mediul de afaceri din România se arată pesimist față de 2025, 6 din 10 antreprenori așteptându-se la un nou an mai dificil decât cel care tocmai s-a încheiat. Aproape 42% dintre antreprenorii români își doresc scădere de impozite, iar peste 33% dintre ei speră să existe o mai mare predictibilitate, potrivit unui sondaj despre așteptările IMM-urilor față de următorul an.

Sondajul, realizat de firma de consultanță de business Monasi.ro în comunitatea Grupul micilor antreprenori din România, formată din aproape 53.000 de membri antreprenori, reflectă provocările cu care se confruntă proprietarii de afaceri, în special cei care conduc microîntreprinderi și afaceri de mici dimensiuni. Astfel, conform sondajului, peste un sfert dintre antreprenori se așteaptă ca 2025 să fie un an mai dificil pentru mediul de afaceri decât a fost 2024, 25% spun că va fi similar, iar aproape 42% se așteaptă la un 2025 mai bun decât anul acesta ce tocmai s-a încheiat.

În ceea ce privește propria afacere, antreprenorii se așteaptă în cele mai multe cazuri (peste 80%) la vânzări mai bune, creșterea numărului de clienți și creșterea venituri în ansamblu.

Ce își doresc antreprenorii în 2025

Cei mai mulți antreprenori (peste 40%) își doresc scăderi de impozite, dar și o mai mare predictibilitate. Presiunea fiscală ridicată, alături de schimbările dese ale legislației, reprezintă principalele obstacole în dezvoltarea sustenabilă a firmelor. Cei mai mulți antreprenori nu își doresc neapărat beneficii fiscale speciale, ci un cadru predictibil care să le permită planificarea pe termen lung.

„2025 vine cu alegeri neplanificate, care vor amplifica incertitudinea politică și economică. Instabilitatea legislativă și fiscală, specifică unei astfel de perioade, va îngreuna planificarea pe termen lung, iar schimbările bruște de politici vor pune antreprenorii într-o situație dificilă. Una dintre cele mai mari provocări pentru mediul de afaceri va fi creșterea impozitelor, inclusiv pe dividende, care va afecta fluxurile financiare ale micilor afaceri. Marjele de profit vor fi reduse, iar reinvestirea profiturilor va deveni mai dificilă punând o presiune suplimentară pe IMM-uri într-un context deja tensionat. În ceea ce privește accesul la finanțare, România continuă să pară o piață nesigură pentru investitori, în ciuda progresului reprezentat de intrarea în Spațiul Schengen. Percepția privind instabilitatea politică și economică afectează atât fluxurile de investiții străine, cât și accesarea fondurilor europene, care rămân complicate din cauza birocrației și a implementării lente. Această incertitudine se resimte și pe piața privată, unde dobânzile ridicate limitează opțiunile de finanțare și accesul la linii de credit pentru IMM-uri”, a declarat pentru „Adevărul” Mona Bardos, consultant de business, fondator al comunității Grupul micilor antreprenori din România și Monasi.ro.

2025 va testa reziliența mediului de afaceri din România

În opinia consultantului de business, anul 2025 va testa reziliența IMM-urilor din România, dar va demonstra și că spiritul antreprenorial rămâne motorul capabil să transforme provocările în noi perspective de creștere și succes. Cei care vor inova, vor planifica cu grijă și vor valorifica avantajele adaptabilității vor avea cele mai mari șanse să prospere într-un an complex și plin de schimbări.

Lipsa de predictibilitate, la care se adaugă lipsa de educație antreprenorială și lipsa de informație corectă, împiedică IMM-urile să se dezvolte. În acest context antreprenorii pot schimba abordarea și lua măsuri care să asigure creștere afacerii în continuare, cum ar fi un plan acționabil, bazat pe metoda ACE – o soluție completă pentru ghidarea antreprenorilor, prin care sunt ajutați să redreseze afacerea. În urma unui astfel de plan care necesită o implementare de câteva luni, afacerile încep să scaleze.

Antreprenorii care conștientizează nevoia de redresare a afacerii și solicită un plan acționabil au afacerii în domenii ca IT, producție de mobilă, jocuri digitale, servicii de call center, florărie, cursuri pentru copii, auto, avocatură. Deși în România mulți antreprenori încă fac business în mod intuitiv, crește numărul celor care apelează la ajutorul unui specialist, având în vedere că de la an la an tot mai multe firme intră în insolvență. Spre exemplu, în primele nouă luni din 2024, numărul insolvențelor a crescut cu 11% față de aceeași perioadă din 2023, conform datelor ONRC.