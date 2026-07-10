Veste bună despre bugetul de stat: România are deja asigurată 49% din finanțarea pentru 2026

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri că România are deja asigurată 49% din finanțarea planificată pentru anul 2026, susținând că evoluția execuției bugetare și implementarea planului de finanțare au permis menținerea unui ritm echilibrat al împrumuturilor.

Într-o postare pe Facebook, ministrul a afirmat că acest nivel al finanțării demonstrează încrederea investitorilor în economia României și că, spre deosebire de anii trecuți, statul nu a fost nevoit să atragă bani în avans.

„România menţine încrederea investitorilor, iar finanţarea rămâne în linie dreaptă la mijlocul anului. România are deja asigurată jumătate din finanţarea planificată pentru 2026. La acest moment, planul de finanţare al statului este realizat în proporţie de 49%, exact la jumătatea anului calendaristic. (...) România nu este în situaţia de a avea nevoie de prefinanţare, aşa cum s-a procedat în anii anteriori”, a transmis Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, pe piața internă planul de finanțare este realizat în proporție de 58%, iar pe piețele externe în proporție de 35%, diferența fiind explicată prin modul diferit în care sunt atrase fondurile.

Nazare a precizat că statul se finanțează atât prin titluri de stat cumpărate de bănci, fonduri de pensii, investitori și populație, cât și prin emisiuni de obligațiuni pe piețele externe, fonduri europene și împrumuturi de la instituții financiare internaționale.

„Diversificarea acestor surse este importantă, deoarece reduce dependenţa de o singură piaţă şi permite statului să aleagă, de fiecare dată, cele mai bune condiţii de finanţare”, a explicat ministrul.

Șeful Finanțelor a arătat că ministerul a atras până acum 58,6 miliarde de lei prin emisiuni de titluri de stat pe piața internă și că interesul investitorilor a revenit după perioada de volatilitate din primăvară.

„În luna iunie, cererea investitorilor a depăşit cu aproximativ 70% sumele oferite, iar deja în primele licitaţii din iulie interesul a rămas ridicat – un semnal că încrederea investitorilor în capacitatea României de a-şi implementa planul fiscal şi de finanţare rămâne stabilă”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a susținut că execuția bugetară din primele cinci luni ale anului a contribuit la menținerea unui ritm echilibrat al împrumuturilor.

Potrivit acestuia, deficitul bugetar a scăzut la 1,75% din PIB, față de 3,35% în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o diminuare de 28,3 miliarde de lei.

Nazare a mai precizat că Ministerul Finanțelor pregătește în perioada următoare întâlniri cu agențiile internaționale de rating și a subliniat că păstrarea calificativului de țară este esențială pentru ca România să continue să se împrumute în condiții avantajoase pe piețele financiare.