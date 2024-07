Unde în lume mai sunt paradisuri fiscale: lista scurtă a țărilor cu zero taxe pe afaceri

Tot mai multe state și uniuni de state au luat măsuri în ultimii ani împotriva paradisurilor fiscale, impunând cote din impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri, restrângând numărul paradisurilor fiscale.

Într-o lume globalizată, stabilirea cotelor impozitului pe profit a fost adesea descrisă ca o cuțit cu două tăișuri. Având o rată mai mică decât alte națiuni, o țară poate spera să atragă mai multe afaceri (sau cel puțin, sediul lor). Acest lucru le permite un venit extraordinar de impozit pe care alte jurisdicții le pierd apoi, scrie Visual Capitalist, prezentând lista foarte scurtă a locurilor cu zero impozite corporative. Datele pentru această hartă și articol provin în principal din Trading Economics și PwC Tax Summaris, accesat în iunie 2024

Națiunile insulare mici din Caraibe, Pacific și Insulele Britanice alcătuiesc majoritatea țărilor și teritoriilor fără obligații de impozitare a companiilor.

Mulți dintre ei nu au nici impozit pe venit sau impozit pe câștig de capital.

*Cu excepția companiilor din domeniul bancar și financiar, al canabisului și al firmelor din comerțul cu amănuntul cu profituri impozabile de peste 500.000 GBP. **Modificări în 2025. ***Cu excepția firmelor din petrol și gaze.

Drept urmare, aceste locuri sunt sediile listate pentru sute de companii din întreaga lume și adesea numite „paradisuri fiscale”.

În afară de paradisurile fiscale, unele țări au, de asemenea, puțină nevoie de impozite pe corporații din cauza veniturilor din industrii cheie, cum ar fi petrolul.

De exemplu, Bahrain nu are taxe corporative, cu excepția cazului în care o firmă este implicată în sectorul petrolului și gazelor, caz în care atrage o rată destul de abruptă de 46%.

În Australia, Danemarca și Franța, companiile bancare și financiare trebuie să plătească o taxă de 10%. Veniturile din proprietate, afacerile cu amănuntul ale căror profituri impozabile sunt peste 500.000 de lire sterline și firmele din industria canabisului sunt, de asemenea, impozitate.

Între timp, Bermuda va introduce un impozit pe profit de 15% în 2025. Acest lucru se va aplica numai firmelor care fac parte din grupuri multinaționale cu un venit anual de 800 de milioane de dolari sau mai mult.

Această cotă minimă de 15% face parte dintr-un acord propus de OCDE în încercarea de a preveni paradisurile fiscale de mai multe miliarde de dolari. Financial Times explică: dacă o țară are o rată a impozitului pe profit sub pragul minim, alte jurisdicții pot aplica o taxă „de completare” pentru a compensa diferența. Acest lucru reduce stimulentele pentru paradisurile fiscale de a avea o cotă mai mică, deoarece alte țări pot crește veniturile fiscale pe cheltuiala lor.