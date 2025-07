Un nume nou. Aceeași bancă de încredere: Credit Europe Bank devine Nexent Bank

Într-o perioadă în care piața bancară europeană trece printr-o transformare accelerată, Credit Europe Bank marchează oficial începutul unui nou capitol sub numele Nexent Bank.

Această tranziție marchează mai mult decât o schimbare de identitate vizuală – este consolidarea unei promisiuni: aceea de a construi o experiență bancară modernă, transparentă și centrată pe clienți. Este un pas firesc în evoluția unei bănci care continuă să își rafineze poziționarea, adaptându-se la cerințele unei lumi tot mai rapide și mai conectate – dar rămâne fidelă reputației clădite pe stabilitate, experiență și relații de încredere. Astăzi, Nexent Bank își reafirmă direcția: mai aproape de clienți, mai agilă, mai digitală.

Un nume nou, aceeași fundație solidă

Transformarea Credit Europe Bank în Nexent Bank reflectă un angajament strategic de modernizare și adaptare la tendințele globale și la schimbările din peisajul financiar-bancar. „Această schimbare reflectă ceea ce suntem deja: o bancă agilă, dinamică, pregătită să sprijine clienții cu soluții financiare simple, fiabile și personalizate. Este mai mult decât un nume nou — este expresia unei evoluții naturale, construită pe experiența acumulată în peste trei decenii”, a declarat Yakup Çil, Director General Nexent Bank N.V. Amsterdam Sucursala București.

În spatele noului nume stă un simbolism bine gândit, Nex(t) indică progres, transformare și orientare viitor, X simbolizează conexiune și schimbare, iar sufixul -ent înseamnă esență, stabilitate și prezență.

Împreună, acestea definesc o bancă cu o viziune orientată spre viitor, care construiește încredere prin transparență și orientată către oameni — „The bank designed around you.”

Investiții în digitalizare

Pentru clienți și parteneri, tranziția este deja completă la nivel operațional: conturile, cardurile și serviciile continuă fără întreruperi, cu aceleași garanții de siguranță și suport local. Diferența se resimte doar în ceea ce privește identitatea vizuală nouă și experiența de banking, acum mai modernă și mai intuitivă.

În România, Nexent Bank deservește aproximativ 500.000 de clienți, persoane fizice și companii, printr-o rețea de 13 unități teritoriale, 38 de ATM-uri și peste 9.400 de POS-uri, la care se adaugă canale digitale de Internet Banking și Mobile Banking.

Nexent Bank continuă să investească în digitalizare — de la aplicații mobile mai ușor de utilizat și interfețe îmbunătățite la soluții SoftPOS pentru comercianți și instrumente financiare dedicate companiilor care operează în comerțul internațional, logistică sau lanțuri de aprovizionare. Pe lângă accentul pus pe digitalizare, Nexent Bank își menține angajamentul ferm față de sustenabilitate, dezvoltând proiecte și parteneriate pentru a-și reduce amprenta de carbon și pentru a promova finanțarea responsabilă, în deplină concordanță cu angajamentele ESG asumate la nivel internațional.

The bank designed around you

Noua identitate nu schimbă relația de încredere clădită cu zeci de mii de clienți – persoane fizice sau companii. „Promisiunea noastră rămâne aceeași: servicii bancare transparente, personalizate, ușor de folosit și susținute de tehnologie. Este mai mult decât un rebranding – este o reconfirmare că știm cum să ne dezvoltăm, împreună cu toți cei care ne-au acordat încrederea lor de-a lungul anilor”, subliniază Yakup Çil, Director General Nexent Bank N.V. Amsterdam Sucursala București.

Un exemplu clar al acestei continuități este Card Avantaj — primul card de cumpărături cu rate fără dobândă din România, folosit astăzi de clienți în cadrul unei rețele naționale extinse de comercianți parteneri.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile Nexent Bank sunt disponibile pe www.nexentbank.ro.