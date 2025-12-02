Un gigant specializat în închirieri auto s-a extins în România

Un gigant specializat în închirieri auto, cu peste 10.000 de birouri din 180 de țări, s-a extins în România cu trei noi birouri, analizând posibilitatea înființării altor două în municipii cu potențial ridicat și aeroporturi cu flux în creștere.

AVIS Budget România, parte a grupului internațional AVIS Budget Group, a deschis trei noi birouri de închirieri auto în Iași, Craiova și Suceava, consolidându-și astfel prezența în trei centre regionale majore. Acest pas important răspunde unei cereri ridicate pentru soluții moderne și flexibile de mobilitate.

„Mobilitatea modernă înseamnă acces rapid, opțiuni flexibile și servicii în care poți avea încredere. Prin deschiderea noilor noastre birouri din Iași, Craiova și Suceava, consolidăm exact aceste principii și susținem un mod de călătorie mai fluid, atât pentru business, cât și pentru turism”, a declarat Adrian Hălmăgean, Director General Avis Budget România.

Compania analizează, de asemenea, deschiderea de noi birouri în Sibiu și Oradea, două municipii cu potențial ridicat și aeroporturi cu flux în creștere, atât pe segmentul de business, cât și pe cel turistic.

„Sibiu și Oradea se află în centrul unor regiuni unde crește constant nevoia de mobilitate rapidă și flexibilă. Pentru noi, analizarea acestor orașe înseamnă să anticipăm această evoluție și să fim pregătiți să oferim soluții moderne acolo unde piața o cere. Extinderea în aceste zone ne-ar permite să asigurăm acoperire completă în aeroporturile principale din țară și, totodată, ne ajută în implementarea noilor abonamente flexibile de închirieri auto pe termen scurt, concepute tocmai pentru a răspunde nevoilor dinamice ale afacerilor și pentru a simplifica gestionarea flotelor temporare de vehicule”, adaugă Adrian Hălmăgean.

Prin extinderea din 2025 și prin operațiunile deja existente în Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Otopeni și Timișoara, este reconfirmat angajamentul AVIS Budget România de a investi constant în servicii de mobilitate de înaltă calitate și de a asigura acces facil în principalele orașe și puncte de tranzit ale țării.

Flota Avis Budget România include autoturisme economice, SUV-uri și vehicule spațioase de 8+1 locuri, adaptate tuturor tipurilor de călătorii.