Producătorul brazilian de cosmetice Natura&Co analizează vânzarea Avon International

Producătorul brazilian de cosmetice Natura &Co explorează vânzarea celei mai mari părţi a afacerii internaţionale a brandului său Avon, menționează surse care să au vrut să rămână anonime.

Natura, care nu deţine Avon în Statele Unite, ia în considerare strategii de ieşire pentru Avon International, inclusiv o vânzare, susţine FT.

Avon International are operaţiuni în Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi zona Asia Pacific.

Compania nu a dorit să comenteze informaţia.

În ultimii ani, Natura a crescut prin achiziţii de mare calibru, inclusiv achiziţionarea The Body Shop, Aesop şi Avon International, dar acum este interesată de "disciplină" şi reducerea gradului de îndatorare, în vederea sporirii profitabilităţii.

Luna trecută, a vândut The Body Shop investitorului privat Aurelius Group, valoarea tranzacţiei fiind estimată la 207 milioane de lire sterline (260,8 milioane de dolari).

În mai, compania anunţase că va combina operaţiunile brandurilor Natura şi Avon în America Latină pentru reducerea costurilor şi extinderea portofoliului de produse.

În august, Consiliul de Administraţie al Natura&Co informase că a autorizat compania să caute „alternative strategice” pentru subsidiara The Body Shop, inclusiv o potenţială vânzare a afacerii, la şase ani după ce a cumpărat-o de la firma franceză L'Oreal.

Decizia vine după ce, în aprilie, compania din Brazilia a fost de acord să vândă brandul de lux Aesop firmei franceze L'Oreal, pentru 2,53 miliarde de dolari, ca parte a unei transformări mai extinse a Natura, al cărei director general Roberto Marques a demisionat anul trecut, fiind înlocuit cu Fabio Barbosa.

Dacă se va finalizată, tranzacţia ar urma să evalueze The Body Shop la un preţ mai scăzut decât cel sugerat de presă, de 400-500 milioane de lire sterline (485,20 - 606,50 milioane de dolari), au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Anul trecut, Natura &Co l-a numit pe Fabio Barbosa în funcția de director general cu misiunea de a reorganiza grupul, de a reduce costurile și de a reveni la profitabilitate. Sarcina a fost parțial îndeplinită, dar The Body Shop rămâne veriga slabă a Natura &Co, care a ales să se reorienteze către America Latină. Săptămâna trecută, Natura &Co a anunțat că venitul net al The Body Shop în al doilea trimestru a scăzut cu 12,5% la o monedă constantă (-12% în BRL), vânzările înregistrând în continuare un declin abrupt în toate canalele de distribuție principale (magazine, comerț electronic și franciză).