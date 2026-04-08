Umbrărescu cumpără ArcelorMittal Hunedoara. Ce active sunt incluse în pachet

Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care UMB Steel, grup deținut de familia Umbrărescu, intenționează să preia activele care aparțin ArcelorMittal Hunedoara S.A., a informat miercuri autoritatea.

UMB Steel S.R.L. face parte din grupul UMB, deținut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în domenii precum: proiectare şi construcție de drumuri şi poduri, construcții de clădiri, producerea de metale feroase și de produse din beton pentru construcții și producerea energiei electrice.

În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că această operațiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Activele ArcelorMittal Hunedoara S.A. vizate de tranzacție constau, în principal, în echipamentele și instalațiile de producție, materialele și stocurile, precum și terenurile și clădirile aferente fabricii din județul Hunedoara și anumite active imobiliare situate în afara acesteia. ArcelorMittal Hunedoara S.A. și-a încetat activitatea în septembrie 2025.

Tranzacţie de 12,5 milioane de euro plus TVA

La începutul lunii februarie, BVB a fost informată că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ArcelorMittal a aprobat vânzarea activelor către UMB Steel pentru suma de 12,5 milioane de euro plus TVA, finalizarea și implementarea acesteia fiind estimată cel târziu pentru 1 iunie 2026.

Conform documentelor depuse la Bursa de Valori București, UMB Steel preia integral activele corporale deținute de ArcelorMittal Hunedoara. Acestea includ echipamentele de producție și instalațiile industriale, precum cuptorul electric cu arc (EAF), laminorul, cuptorul oală (LF), instalația de degazare în vid (VD), macarale industriale, locomotive, utilaje pentru prelucrarea fierului vechi, piese de schimb, echipamente de laborator și cântărire.

De asemenea, tranzacția ArcelorMittal Hunedoara – UMB Steel cuprinde toate materialele și stocurile, inclusiv fier vechi, feroaliaje, materiale refractare, electrozi și cilindri de laminare.

Terenuri, clădiri și halda de zgură, incluse în tranzacție

UMB Steel va prelua terenurile și clădirile situate în perimetrul amplasamentului industrial, cu o suprafață totală de aproximativ 1,06 milioane de metri pătrați, dar și terenuri din afara amplasamentului, însumând circa 494.000 de metri pătrați. În tranzacție este inclusă și halda de zgură, cu parcelele aferente, având o suprafață totală de aproximativ 928.000 de metri pătrați.

Nu sunt incluse în tranzacție echipamentele IT, infrastructura software, serverele, licențele și abonamentele cloud.

Tranzacția presupune și preluarea de către UMB Steel a obligațiilor și răspunderilor de mediu, inclusiv cele asociate activităților desfășurate anterior pe amplasament și pe halda de zgură. Totodată, este posibil transferul autorizațiilor integrate de mediu existente.

În prezent, ArcelorMittal Hunedoara mai are aproximativ 100 de angajați, față de 500 la momentul închiderii definitive a producției, în toamna anului trecut. Aceștia desfășoară activități de întreținere, pază și servicii auxiliare, fără legătură directă cu producția.