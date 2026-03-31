Ultima zi pentru plata impozitelor pe proprietate cu reducere de 10%

Plata impozitului pe locuință în România este flexibilă, dar alegerea momentului plății influențează direct suma finală. Cei care își permit să achite integral până la 31 martie pot beneficia de o reducere de până la 10%, în timp ce plata în două tranșe nu are niciun fel de bonus.

Astfel, cei care decid să plătească integral impozitul până la data de 31 martie beneficiază de o reducere de până la 10% din valoarea totală. Această bonificație este acordată pentru plata anticipată și integrală a obligației fiscale și reprezintă un stimulent pentru contribuabili. Este important de reținut că reducerea se aplică doar dacă suma este achitată în întregime până la acest termen; în cazul unei plăți parțiale, bonificația nu se acordă.

Pentru cei care preferă o distribuire a plății pe parcursul anului, legislația permite achitarea impozitului în două tranșe egale. Prima tranșă trebuie plătită până la 31 martie, iar cea de-a doua până la 30 septembrie. Această variantă nu oferă reducerea de 10%, dar poate fi mai ușor de gestionat din punct de vedere financiar.

În situația în care aceste termene nu sunt respectate, contribuabilii pot pierde bonificația și pot fi obligați să plătească penalități și dobânzi de întârziere, care se adaugă la suma datorată.

Cu cât a crescut impozitul la locuinţe faţă de anul 2025

Impozitele locale pentru locuințe s-au majorat considerabil de la 1 ianuarie 2026, astfel încât atât persoanele fizice, cât și companiile plătesc mai mult pentru apartamentele folosite.

Creșterea de impozit local pentru persoanele fizice a fost dispusă prin Pachetul 2 de măsuri fiscale, respectiv modificarea grilei valorii impozabile din Codul fiscal.

În medie, vorbim de o creștere cu 70-80% a impozitului local pe apartamente, pe alocuri chiar puțin mai mare.

Demn de menționat este că impozitul de proprietate pe locuință se plătește în mod egal de către soți și în funcție de cota parte deținută.

Astfel, pentru un apartament în Sectorul 1 al Capitalei pentru care în 2025 impozitul a fost de 366 de lei, în 2026 acesta a ajuns la 686 de lei, fiecăruia dintre soți revenindu-i de plată suma de 343 de lei în acest an, cu 87% mai mult decât anul trecut, ca urmare a modificărilor aduse grilei valorii de impozitare.

De asemenea, pentru un apartament din Popești Leordeni, pentru care anul trecut impozitul a fost de 400 de lei, în 2026 se va plăti aproximativ 720 de lei.

În Sectorul 6, pentru un apartament cu 3 camere suma de plată în 2026 a ajuns la 640 de lei