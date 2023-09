TotalEnergies: Europa trebuie să aleagă între electricitatea ieftină și producătorii de eoliene

Patrick Pouyanne, directorul grupului energetic TotalEnergies SE susține că UE va fi nevoită să aleagă între reducerea prețurilor la electricitate sau protejarea producătorilor de turbine eoliene.

Producătorii de turbine eoliene susțin că au nevoie de protecție împotriva competitorilor chinezi, care realizează aceleași servicii pentru un cost mai redus. Companii chineze precum Goldwind Science and Technology Co. Ltd. pot oferi turbine eoliene la un preţ cu 35% mai mic decât competitorii europeni, susţine Patrick Pouyanne.

Astfel de economii ar putea fi în beneficiul unei industrii care se confruntă în prezent cu creşterea costurilor, dar există şi riscul să submineze industria europeană de producţie de turbine eoliene.

„Trebuie luată o decizie, la nivel colectiv, pentru ca să ştim dacă dăm prioritate preţurilor la electricitate sau dacă dăm prioritate protejării locurilor de muncă în Europa”, a spus Pouyanne la conferinţa anuală a asociaţiei reprezentative a energiei regenerabile din Franţa (SER).

Patrick Pouyanne a precizat că grupul TotalEnergies a decis să preia o participaţie la un proiect de energie eoliană offshore din China pentru a studia situaţia lanţului de aprovizionare şi a descoperit că producătorul de turbine Mingyang „are costuri care întrec orice alt competitor”.

Dacă Europa alege să nu îşi protejeze industria eoliană de concurenţă, companiile chineze ar putea ajunge să domine sectorul aşa cum au făcut-o în cazul producţiei de panouri solare, a spus Pouyanne.

La începutul acestei luni, Comisia Europeană a demarat o investigaţie asupra importurilor de vehicule electrice chineze, apreciind că este nevoie de o anchetă pentru a proteja locurile de muncă şi lanţurile de aprovizionare de acasă pe fondul acuzaţiilor că China inundă în mod incorect piaţa cu vehicule ieftine.

Bloomberg susţine că blocul comunitar va dezvălui luna viitoare un pachet de măsuri destinat să ajute sectorul energiei eoliene, după ce blocajele de aprovizionare şi costurile mari de finanţare au frânat noile proiecte de parcuri eoliene.