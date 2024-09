Românii vor primi beneficii extrasalariale mai bune. Valoarea unor tichete va fi indexată la indicele inflației

Valoarea tichetelor culturale acordate de către angajatori lunar sau ocazional ar urma să se majoreze până la 220 de lei pe lună respectiv 440 de lei pentru un eveniment. Acest lucru se va întâmpla odată cu indexarea la indicele inflației, potivit unui Ordin al Ministerului Finanțelor.

Potrivit proiectului de ordin, valorile nominale indexate se vor acorda lunar și ar urma să fie utilizabile începând cu data de 1 octombrie și se vor aplica și primelor două luni ale semestrului I al anului viitor, adică pentru lunile februarie și martie ale anului 2025, potrivit stirileprotv.ro.

Conform informaţiilor publicate pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, indicele preţurilor de consum în perioada iulie 2024 - ianuarie 2019, este de 145,84%, se menţionează în proiect.

„Valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete culturale rezultată din calculul 150 lei x 145,84% este 218,76 lei. Valoarea sumei ocazionale indexate care se acordă sub formă de tichete culturale rezultată din calculul 300 lei x 145,84% este 437,52 lei. Luând în considerare dispoziţiile art. 33 alin. (4) din Normele metodologice, potrivit cărora valoarea sumei lunare indexate rezultată din calcul pentru tichetele culturale se va rotunji din 10 în 10 lei, valoarea sumei indexate, potrivit prezentului proiect de ordin, care urmează să fie acordată sub formă de tichete culturale, lunar, respectiv ocazional, va fi de maximum 220 lei/lună, respectiv de maximum 440 lei/eveniment”, se arată în proiectul de ordin.

Tichetele culturale se acordă cu anumite condiții

În conformitate cu legislația privind valorile mobiliare, luna februarie marchează începutul primului semestru din 2024 și se încheie în iulie, în timp ce luna august marchează începutul celui de-al doilea semestru și se încheie în ianuarie 2025.

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare a fost promulgată în 2018. Această lege a adus uniformitate legilor referitoare la biletele de valoare și a creat un nou tip de bilet de valoare: biletul cultural. În consecință, următoarele tichete valorice sunt autorizate prin lege: reduceri la mese, cadouri, îngrijirea copiilor, cultură și sărbători.

Tichetele culturale sunt definite ca tichete valorice acordate angajaților, lunar sau sporadic, pentru plata valorii bunurilor și serviciilor culturale, cum ar fi: cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, spectacole, concerte, muzee, festivaluri, târguri și expoziții; parcuri tematice; sau abonamente sau bilete la aceste evenimente. Această definiție se bazează pe articolul 21 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea de bilete de valoare, cu modificările și completările ulterioare.