Tesla vrea să ofere discounturi cumpărătorilor de flote auto din Europa

Tesla ia măsuri pentru a calma unele companii europene de leasing, după ce repetatele reduceri ale preţului de vânzare cu amănuntul au afectat valoarea flotelor lor, iar ritmul lent al activităţilor de la service şi reparaţiile scumpe i-au supărat pe clienţii lor corporativi, transmite Reuters.

Eforturile includ discounturi neoficiale la achiziţiile de maşini noi, dacă sunt în stoc, şi măsuri pentru remedierea problemelor de la service, a reparaţiilor şi a plângerilor privind comenzile, după ani în care directorii de flote şi companiile de leasing au spus că Tesla a ignorat aceste probleme, conform interviurilor Reuters cu nouă şefi de la mari companii de leasing, firme de închirieri de maşini şi directori de flote.

Tesla a redus preţul de vânzare cu amănuntul pentru a-şi majora vânzările, ca răspuns la atenuarea cererii pe plan global pentru vehiculele electrice (EV) şi intensificarea concurenţei, în special din partea producătorilor auto chinezi. Dar aceste decizii i-au afectat pe cei mai mari clienţi ai săi din Europa, unde achiziţiile de flote reprezintă aproape din vânzările auto.

Companiile de leasing cumpără maşini noi şi calculează cu cât pot vinde maşinile la încheierea contractului de leasing. Scăderea bruscă a preţului subcotează valorile reziduale, sporind costurile pentru firmele de leasing.

„Nu este nimic mai rău” decât scăderea continuă a valorii activelor cumpărătorilor de flote. „Tesla le spune acum membrilor noştri: Putem să vă acordăm discounturi şi compensaţii. Dar valorile reziduale ale maşinilor Tesla scad atât de rapid, încât nu sunt sigur că sunt suficiente discounturile pe care ei le oferă”, a apreciat Richard Knubben, director general al Leaseurope, un grup de leasing şi închirieri auto, care reprezintă companii naţionale din 31 de ţări.

Oficialii Tesla nu au răspuns solicitărilor de a face comentarii.

Un director important de la o mare companie europeană de leasing auto susţine, sub protecţia anonimatului, că începând de la mijlocul lui 2023 Tesla a oferit în mod neoficial discounturi la final de trimestru pentru Model 3 şi Model Y, de până la 2.000 euro pentru achiziţiile companiilor de leasing, dacă acele vehicule erau în stoc. De la finalul anului trecut, aceste discounturi au fost disponibile tot timpul, a precizat directorul.

Tim Albertsen, şeful Ayvens, cea mai mare compania de leasing auto din Europa, cu o flotă de 3,4 milioane de maşini, din care aproximativ 10% sunt EV, a spus că a constat o îmbunătăţire la service-urile Tesla, dar scăderea valorii de revânzare afectează afacerile. „Tesla înţelege acest aspect şi vine cu soluţii care să ne ajute”, a declarat Albertsen. Acesta nu a dorit să precizeze ce măsuri a luat Tesla pentru a atenua pierderile Ayvens pe segmentul EV.

Companiile care au flote auto sunt importante pe orice piaţă auto, dar în special în Europa, unde firmele fac contracte de leasing pentru angajaţi, parţial datorită scutirilor fiscale de care beneficiază. Achiziţiile companiilor de leasing şi închirieri auto au reprezentat anul trecut 44% din vânzările Tesla în Marea Britanie şi în 15 ţări din UE, conform datelor publicate de firma ce cercetare a pieţei Dataforce.

În primul trimestru, vânzările de flote auto ale Tesla în acele ţări au scăzut cu 2,3%, în timp ce piaţa în ansamblu a înregistrat un avans de 3,5%. Declinul vine după o creştere de 57% în 2023, potrivit Dataforce.

În perioada ianuarie - martie 2024, veniturile trimestriale ale Tesla au scăzut pentru prima dată după 2020, când pandemia de COVID-19 a afectat producţia şi livrările. Compania americană a raportat venituri de 21,3 miliarde de dolari în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu 23,33 miliarde de dolari în urmă cu un an şi sub estimările analiştilor. De asemenea, profitul net în primul trimestru a fost de 1,13 miliarde de dolari, comparativ cu 2,51 miliarde de dolari în urmă cu un an.

Tesla a început al doilea trimestru al acestui an cu anunţul că va concedia peste 10% din forţa de muncă globală şi va reduce preţurile pe o serie de mari pieţe, precum cele din SUA, China şi Europa.