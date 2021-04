Virgil Popescu vs. Greenpeace. Ministrul reproşează ONG-ului că nu oferă soluţii pentru eliminarea cărbunelui. ONG-ul: Dacă vi le dăm noi, care mai e jobul dvs

Activiştii de la Greenpeace cer eliminarea cărbunelui din mixul energetic, dar nu propun măsuri concrete şi nu spun nimic despre minerii care îşi câştigă pâinea din asta, a afirmat marţi ministrul Energiei, Virgil Popescu.

"Am fost şi sunt un om al dialogului, dar nu am să girez niciodată extremele. Am răspuns invitaţiei de a avea un dialog cu cei de la Greenpeace pentru că şi pe mine, ca ministru al Energiei, dar şi ca părinte, mă preocupă să luăm decizii pentru viitor, pentru un mediu curat.

Cu surprindere am constatat astăzi că activişti de la Greenpeace au venit la sediul Ministerului Energiei să ceară eliminarea cărbunelui din mixul energetic, fără să propună soluţii concrete.

Mai mult chiar, ironic aş putea spune, reclamă următoarele: "Oamenii au un viitor. Cărbunele nu". Dar despre oamenii de acum, minerii care îşi câştigă pâinea din asta nu aveţi nimic de spus? Sau ei nu sunt tot oameni? Aşa cum am tot spus, lucrăm să adoptăm cele mai bune soluţii pentru a respecta angajamentele României în planul de decarbonare, însă ne preocupăm şi de latura socială, ca să nu lăsăm pe nimeni în urmă", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, reprezentanţii Greenpeace şi-au exprimat constarnarea că „un ministru european, în secolul 21, plătit din bani publici să găsească soluţii (...) aşteaptă soluţii de la societatea civilă pentru a-şi executa mandatul”.

„Rolul dumneavoastră care mai este, în aceste condiţii? Aveţi responsabiliitate care să ofere acestor comunităţi şansa unei vieţi decente?

Declinul şi lipsa de rentabilitate a cărbunelui nu sunt noutăţi,de aceea vrem să ştim care este viziunea dumneavoastră pentru această problemă, în afară de a arunca de ani buni banii noştri pe poluare, într-o industrie moartă, care asigură doar 20% din necesarul energetic şi ţine captive comunităţile miniere în sărăcie?”, a scris Greenpeace într-un drept la replică trimis presei.

„Înainte de acţiunea în faţa ministerului pe care îl conduceţi, noi şi aproape 5000 de oameni v-am propus câteva soluţii. V-am transmis aceste direcţii de acţiune acum câteva săptămâni şi, până acum, nu am primit niciun răspuns din partea dvs.

În aproape toate ţările din Uniunea Europeană, problema renuntăţii la cărbune este tratată cu seriozitate, iar omologii dvs., împreună cu autorităţile centrale, lucrează la planuri realiste pentru eliminarea cărbunelui din mixul energetic, înlocuirea acestuia cu noi capacităţi de energie regenerabilă şi, bineînţeles, caută soluţii şi accesează finanţări europene pentru diversificarea economică a regiunilor miniere, adică locuri de muncă pentru comunităţile afectate.

Dvs. ce faceţi? Are România un plan de renunţare la cărbune? Are o strategie pentru accesarea finanţărilor europene disponibile? Ce viziune aveţi pentru susţinerea energiei regenerabile? Până acum aţi tratat cu maximă iresponsabilitate situaţia Complexul Energetic Oltenia, periclitând şansele companiei de a se reorganiza cu adevărat şi de a proteja în mod real oamenii afectaţi”, se arată în documentul citat.