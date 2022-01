Virgil Popescu: Industria alimentară nu beneficiază de sprijin financiar în contextul scumpirilor energiei. Gândim un ajutor de stat

Printre măsurile care se intenţionează a fi luate se numără reducerea TVA sau ajutor de stat, condiţionat însă.

"Astăzi am prezentat în Guvern un pachet pe energie: strategia energetică a României, Planul naţional integrat de energie şi schimbări climatice şi sursele de finanţare pentru a realiza obiectivele şi acţiunile din plan.

De asemenea, am avut discuţii foarte bune în Guvern, colegul meu de la Agricultură mi-a adus în atenţie şi ne-a adus tuturor în atenţie anumite lucruri care s-au întâmplat în agricultură, acolo unde preţurile au fost foarte mari şi anumite companii care nu sunt nici mici, nu sunt nici mijlocii, sunt mari, nu au fost prinse în legea compensării şi de atunci, dacă îmi aduc bine aminte, din comisii, cu toţii când am fost am zis că va trebui să gândim ceva separat şi pentru industria alimentară şi pentru alte industrii în aşa fel încât să ajutăm şi acele companii.

Şi ne gândim foarte serios şi luăm în calcul o posibilă scădere, de exemplu, a TVA-ului la 5%, ne gândim foarte serios la a avea nişte scheme de ajutor de stat pentru acele anumite industrii cum este industria alimentară şi altele, dar am vrea să le condiţionăm, de exemplu, aşa cum este la marii consumatori din energie, de păstrarea locurilor de muncă, de realizarea unor investiţii.

Adică nu vrem să zicem: te ajutăm, faci ce vrei cu banii, plăteşti acuma, scapi. Nu! Te ajutăm, mergem mai departe, suntem alături de tine, dar vrem să vedem că te şi dezvolţi”, a afirmat ministrul Energiei, luni seară, la Realitatea Plus.

Ministrul a precizat că au fost prezentate inclusiv investiţiile pe care ministerul le intenţionează a le face în diverse sectoare, cum ar fi complexurile energetice Oltenia, Hunedoara, în Hidroelectrica pentru facilităţi de producere a energiei verzi onshore sau offshore, sau în Romgaz.

Popescu a mai afirmat că strategia energetică a României va fi aprobată de Guvern "în perioada următoare”.