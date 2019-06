Vămile vor ieşi luna viitoare de sub tutela Fiscului. Cum justifică Teodorovici măsura şi ce spune fostul şef al ANAF

"Astăzi doamna preşedinte Călugăreanu (Mirela Călugăreanu - n.r.), noul preşedinte al ANAF, are ca primă sarcină, una dintre multele sarcini pe care le are, şi prezentarea într-o scurtă perioadă a unui pachet de acte normative care să ducă la schimbarea structurală a Vămii. Adică scoaterea sa din ANAF, prinderea ei, să spunem, la Finanţe, sub autoritatea ministrului de Finanţe, nu subordonată, nu sub o altă formă.

Adică independenţă totală, să spunem. Pentru că aşa e normal să fie, nu cum s-a făcut în 2013 de, repet, o "hahaleră". Că aceasta a fost dorinţa, de a lua puterea şi a avea totul într-o singură mână. Nu, este o structură care să fie independentă şi să acţioneze în baza unor principii, reguli, aşa cum sunt la nivel european stabilite şi fără niciun fel de influenţă a politicului în această zonă... Cred că doamna preşedinte s-a şi uitat pe actul normativ.

Şi ordonanţa şi HG-ul se vor prezenta în mod public pentru dezbatere, pentru discuţii, pentru a vedea exact modul în care această structură va fi gândită şi cred că până la finalul lunii iunie, de fapt nu cred, sigur, se va şi prezenta astfel încât în luna iulie deja să fie actul adoptat. Actul primar şi după aceea şi actul normativ secundar, adică HG-ul", a spus Eugen Teodorovici.

În replică, fostul preşedinte al ANAF, Gelu Diaconu, susţine că acest lucru este contrar cerinţelor IECD şi FMI, care au recomandat statelor să unifice activitatea de colectare a impozitelor directe şi indirect. „La pagina 34 din studiul OECD “Tax Administration 2015” este precizat: cu puţine exceptii, Guvernele din ţările studiate au unificat activitatea de colectare a impozitelor directe şi indirecte.

De asemenea, se mai precizează că la sfârşitul lui 2013 mai rămăseseră câteva state (din cele analizate) care aveau instituţii separate de colectare a taxelor: Cypru, India, Malta, Malaysia. Dar că Cypru urma să le unifice la recomandarea FMI . Şi Malta la fel”, a scris Diaconu pe pagina sa de Facebook

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: