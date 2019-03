„Nu este vorba despre ce am fi noi dispuşi să renunţăm. Este vorba că, din momentul în care această ordonanţă s-a spus am ţinut şi ţinem clar la unele puncte: plafonarea pentru consumatorii casnici a preţurilor la gaze şi la energie electrică care au crescut cu peste 60%, în doar trei ani”, a declarat Darius Vâlcov, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, potrivit Mediafax.

OUG nr. 114/2018 prevede plafonarea acestor preţuri din 68 lei/Mwh, de la începutul lunii aprilie 2019.

„Doi la mână, implicarea băncilor în creditarea românilor, fie că vorbim de firme româneşti, fie că vorbim de persoane fizice, la un nivel apropiat de media Uniunii Europene, în special de media din zona est-europeană este un punct extrem de important. Acest lucru noi ni-l dorim şi acolo va trebui să ajungem. (...) Aici este suficient să ne înţelegem. Nu ne trebuie semnături”, a mai afirmat Vâlcov.

Ordonanţa de la finele anului trecut a introdus taxa pe activele băncilor, despre care atât consilierul premierului, cât şi ministrul Finanţelor Publice au susţinut că a fost introdusă pentru a descuraja băncile să aplice un nivel al ROBOR prea ridicat la creditele populaţiei.

„Trei la mână, nu putem să renunţăm la condiţiile de licitaţie pentru 3G, 5G şi aşa mai departe, în condiţiile în care în altă ţară, Italia, care este de trei ori mai mare decât România, licenţele 5G au fost valorificate contra a 5,6 miliarde de euro. Noi am spus măcar un miliarde de euro să fie obţinut pe licenţele 5G din România. Adică de şase ori mai puţin, de-acolo plecăm, dar nu sub 500 de milioane, aşa cum s-au gândit, la un moment dat, aceşti operatori de pe piaţă. Aici trebuie să vedem interesul ţărilor şi al românilor. Acea suprataxare (a firmelor din energie) a fost deja reglementată de ANRE şi n-am văzut reacţii extraordinar de puternice. Ea nu afectează offshore-ul, nu se aplică decât onshore-ului şi nu se aplică cifrei de afaceri în totalitate, ci doar celei care este dedicată acelei activităţi. A fost un pic cam mare reacţia - mai mult din presă decât din interiorul companiilor. Am participat la foarte multe discuţii şi n-am văzut niciodată o astfel de reacţie, pentru a scoate total această taxă (pentru firmele din energie - n.red.)”, a completat Vâlcov.

Consilierul premierului pe probleme economice a menţionat că în prezent există consultări cu mediul de afaceri în ceea ce priveşte modificare OUG nr. 114/2018.

„Există consultări, dar bineînţeles că, la final, în urma consultărilor... De la început am ştiut că aceste patru domenii cheie şi domenii în care preţurile au crescut fără precedent în alte ţări, în momentul în care se vor închide aceste robinete, se va da drumul la banii de lobby şi vom avea avocaţi zeloşi care vor ţipa la televiziuni pentru a apăra interesele acestor companii. Companiile majoritare din România n-au de suferit sub nicio formă în urma Ordonanţei 114. Noi am spus: «Haideţi să oprim lăcomia la un nivel acceptabil», pentru că se sărise calul”, a detaliat Vâlcov.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: