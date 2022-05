Un nou aeroport va fi construit în regiunea Galaţi – Brăila

„În 2020 am încheiat anul financiar cu o pierdere de 16 milioane de lei. Am fost forţaţi să luăm măsuri. Am mers pe un buget aprobat cu o pierdere de 14,8 milioane de lei şi cu măsuri active. Am înţeles că, pentru a ne putea reveni, trebuie să ne modernizăm. Am luat măsuri de modernizare. Am înţeles totuşi că prin aceste măsuri voi avea duşmani, schimbând radical direcţia autorităţii. Mi-am asumat. Ne-am digitalizat 90% dintre procese. Singurele documente ale Autorităţii care se mai semnează prin semnătură olografă sunt cele care ţin de resursa umană", a spus Stoica, la Conferinţa Anuală şi Adunarea Generală a Asociaţiei Aeroporturilor din România, transmite Agerpres.