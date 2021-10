Traficul de colete a generat venituri de peste 2,9 miliarde de lei în 2020. Ce despăgubiri au primit românii care au făcut reclamaţii privind serviciile poştale

Din totalul de 568 de milioane de trimiteri poştale coletele au ajuns să reprezinte o treime (34% în 2020, de la 26% în 2019), în timp ce trimiterile de corespondenţă reprezintă 59%.

Creşterea robustă a traficului de colete a alimentat avansul cu 22% în anul 2020 al veniturilor obţinute din furnizarea serviciilor poştale, până la valoarea de 3,7 miliarde de lei. Numărul mediu de trimiteri poştale pe locuitor a fost de 30, din care 10 au fost colete.

„Creşterea traficului de colete şi reducerea timpilor de livrare, dar şi creşterea numărului de furnizori, accentuarea concurenţei şi instalarea de pachetomate au fost principalele tendinţe din piaţa serviciilor poştale în anul 2020.

Criza sanitară şi avântul comerţului electronic s-au propagat şi sunt vizibile în traficul şi veniturile specifice pieţei serviciilor poştale. Livrarea comenzilor online s-a consacrat astfel ca principalul motor al sectorului poştal.”, a declarat Eduard Lovin, vicepreşedintele ANCOM.

Reclamaţii privind serviciile poştale

Numărul total de reclamaţii primite de furnizorii de servicii poştale a crescut cu 23% în anul 2020, însă numărul celor considerate ca fiind întemeiate se menţine la un nivel constant (105 mii).

Pentru 70 mii de reclamaţii au fost acordate despăgubiri, în valoare totală de 13,4 milioane de lei, respectiv o despăgubire medie de 191 lei, în scădere cu 36% faţă de 2019.

Colete

Traficul de colete a crescut cu 33%, până la 191 de milioane, şi a generat venituri de peste 2,9 miliarde de lei (+29%), însemnând un venit mediu de peste 15 lei/colet (13 lei pentru un colet intern, trimis pe teritoriul României, comparativ cu 108 lei pentru un colet internaţional, trimis din România către alte ţări).

Coletele interne au fost livrate în medie în 1,3 zile de la intrarea în reţelele poştale, 84% dintre acestea fiind livrate în ziua imediat următoare, doar 1% dintre ele fiind transmise în 5 zile sau mai mult.

Ponderea coletelor livrate prin sistemele automate (pachetomate) este încă foarte mică, deşi a depăşit pragul de 1%. Mare parte dintre utilizatori (94%) preferă să primească coletele interne la adresele precizate (de domiciliu sau serviciu).

Principalii competitori de pe piaţa livrărilor de colete, în funcţie de trafic, au fost, în 2020, Fan Courier (31%), Sameday (17%) şi Cargus (15%).

Corespondenţă

Deşi deţin o pondere de aproape 60% din totalul traficului poştal din România, trimiterile de corespondenţă şi imprimatele au generat doar 18% din veniturile pieţei, venitul mediu obţinut pentru o astfel de trimitere fiind de 2 lei.

96% din trimiterile de corespondenţă şi imprimate au fost livrate în România, au adus un venit unitar mediu de 1,6 lei şi au ajuns la destinatar în 2,4 zile, timp aproape dublu comparativ cu un colet.

Valoarea pieţei serviciilor poştale

Valoarea totală a pieţei serviciilor poştale a fost de 3,7 miliarde lei în anul 2020, cu 22% mai mult faţă de 2019. Veniturile din traficul poştal intern au fost de 2,9 miliarde, înregistrând o creştere de peste 28%. Astfel, cele aproape 30 de trimiteri poştale/locuitor înregistrate în 2020 au generat venituri medii din servicii poştale în valoare de 192 lei, cu peste 22% mai mult decât în anul anterior.

În funcţie de veniturile din servicii poştale obţinute în anul 2020, principalii competitori de pe piaţa serviciilor poştale din România sunt Fan Courier, cu o cotă de piaţă de 23%, Compania Naţională Poşta Română (17%) şi Sameday cu 12% din totalul veniturilor.

Serviciul universal

Traficul de trimiteri din sfera serviciului universal a ajuns la 206 de milioane de trimiteri poştale în anul 2020 (în creştere cu peste 6% faţă de anul anterior, datorata trimiterilor interne). Scăderea cu aproape 20% a traficului internaţional inclus în sfera serviciului universal a fost compensată de creşterea cu 11% a traficului intern, care a ajuns să reprezinte 88% din traficul de serviciu universal.

În 2020, prin serviciul universal au fost distribuite, între altele, peste 28 milioane taloane de plată a drepturilor de protecţie socială şi documente de informare, întocmite de Casa Naţională de Pensii Publice.

Serviciul universal a contribuit astfel cu 36% la realizarea traficului poştal şi cu peste 16% la realizarea veniturilor totale ale sectorului.

Informaţii din studii de piaţă

Conform informaţiilor dintr-un studiu de piaţă realizat la comanda ANCOM la finalul anului 2020, 26% dintre respondenţi au utilizat serviciile poştale în ultimul an în calitate de expeditori. 19% dintre expeditorii de colete au folosit aceste servicii de câteva ori pe lună, iar 46% de câteva ori pe an. În ceea ce priveşte achiziţiile online, o treime dintre utilizatorii de servicii poştale au realizat astfel de achiziţii de câteva ori pe lună, alţi 31% declarând că au cumpărat online de câteva ori pe an. Totuşi, 20% dintre utilizatorii de servicii poştale nu au făcut niciodată cumpărături online.