Teodorovici recunoaşte că nu a mai aşteptat avizul BCE pentru modificarea Ordonanţei 114: Eu am spus că am informat

„Avem avizul BNR, a fost consultare cu actorii. A fost informată Banca Centrală Europeană, care am văzut că nu a dat un aviz. Eu am spus că am informat această Bancă Centrală, dar având în vedere că nu dorim să taxăm băncile şi că avem avizul BNR, ştim că şi avizul de la BCE va fi unul favorabil”, a declarat Eugen Teodorovici, vineri, după şedinţa de Guvern.

În această şedinţă Guvernul a adoptat o serie de modificări la Ordonanţa 114, prin care scade cota taxei pe active aplicată băncilor, impune taxă în funcţie de cota de piaţă şi introduce o serie de modalităţi prin care băncile pot să-şi reducă taxa, dacă cresc intermedierea financiară şi reduc marja de dobândă.

Teodorovici susţinea, la începutul săptămânii, că proiectul de modificare a OUG 114 are avizele BNR şi Băncii Centrale Europene, urmând să fie adoptat de Guvern în şedinţa de vineri.

Banca Centrală Europeană l-a contrazis pe Teodorovici. Reprezentanţii BCE au transmis, joi, că au primit noul proiect de Ordonanţă de Urgenţă prin care Guvernul modifică Ordonanţa 114 şi taxa pe activele băncilor, dar susţineau că nu au răspuns încă.

