TAROM anunţă noi zboruri din Bucureşti

Din 8 iunie, compania va zbura de două ori pe zi pe rutele menţionate însă doar în zilele de luni, miercuri şi vineri.

Decolările de la Bucureşti spre Cluj Napoca vor avea loc la orele 07:05 şi 18:05 iar zborurile de retur spre capitală vor decola de la Cluj Napoca la orele 08:40 şi 19:40. Zborurile de pe ruta Bucureşti – Timişoara din zilele de luni, miercuri şi vineri vor decola de pe aeroportul Henri Coandă la 06:50 şi 17:05 iar retururile de la Timişoara vor decola la 08:35 respectiv 18:45.

TAROM mai operează zboruri comerciale regulate din Bucureşti şi spre Baia Mare, Iaşi, Oradea, Satu Mare, Suceava.

Toate zborurile interne sunt operate cu avioane de tip ATR72-600.

În urmă cu aproape două săptămâni, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirma că zborurile interne au fost reluate, iar „dacă anul trecut media zilnică a pasagerilor transportaţi pe toate aeroporturile din România se ridica la 63.000, astăzi, după ce am ridicat anumite restricţii, am transportat pe 20 de zboruri 1.797 de pasageri”.

''Cel mai afectat sector de transport persoane a fost sectorul de transport aerian, nu doar în România. Peste 95% din zboruri au fost anulate. Dacă anul trecut media zilnică a pasagerilor transportaţi pe toate aeroporturile din România era de 63.000, astăzi, după ce am ridicat anumite restricţii, am transportat pe 20 de zboruri 1.797 de pasageri, deci sub 2.000, în raport cu 63.000 cât era media zilnică anul trecut. Astăzi am reluat zborurile interne.

De altfel, zborurile interne nu au fost suspendate prin efectul unei reglementări în ordonanţa militară. Ele s-au redus din lipsă de pasageri şi iată că astăzi am dat drumul la primele zboruri spre Iaşi, spre Cluj, spre Timişoara, spre Oradea. Am avut primele zboruri în stare de alertă, după ce în urmă cu aproape două luni toate cursele interne au fost suspendate", a afirmat Bode