Scumpirea abuzivă a măştilor faciale va aduce amenzi uriaşe companiilor. Reacţia eMag

"La ora actuală cererea de echipamente medicale de protecţie, respectiv măşti medicale, este foarte mare, iar producătorii nu reuşesc să acopere solicitările. În acelaşi timp, însă, nu este normal ca unele companii să profite de această situaţie şi să crească preţurile nejustificat", a declarat marţi Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, citat de Agerpres.

"Ca urmare, investigăm comportamentul companiilor care comercializează produse şi echipamente de protecţie din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, în contextul majorării excesive a preţurilor acestora. Dacă vom constata încălcarea regulilor de concurenţă, aşa cum ştiţi, companiile implicate riscă amenzi care pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri", a susţinut el.

Retailerul online eMag a anunţat că, văzând creşterea mare de preţuri la măştile vândute prin platforma marketplace, a identificat stocuri şi a cumpărat măşti de la furnizorii locali, luând decizia de a suporta diferenţa de preţ, astfel încât acestea să fie vândute cu 3 lei bucata.

„Dată fiind amploarea fără precedent a cererii pentru astfel de produse am identificat stocuri în România şi am cumpărat tot ce se putea găsi în ţară, de la distribuitorii existenţi. Astfel, am achiziţionat măşti şi la preţul de 7 lei/bucata, însemnând 350 de lei setul de 50 de bucăţi, şi am decis să suportăm diferenţa de preţ în toată această perioadă astfel încât clienţii să le poată cumpăra la 3 lei bucata”, au declarat reprezentanţii eMag.

Arafat: Un comportament deviant

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat marţi că mai există stocuri de măşti de protecţie şi că se încearcă grăbirea achiziţiilor, însă există riscul ca livrările să fie făcute mai târziu.