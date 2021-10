Romgaz şi ExxonMobil au prelungit acordul de exclusivitate privind proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră

„În vederea finalizării negocierilor cu privire la tranzacţia de achiziţie a 100% din acţiunile ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited şi obţinerii aprobărilor corporative pentru tranzacţie, în data de 5 octombrie 2021, Romgaz şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au convenit să extindă perioada de exclusivitate din 15 octombrie 2021, până în 15 noiembrie 2021. Toate celelalte clauze ale Acordului de exclusivitate rămân neschimbate.”, a transmis Romgaz, potrivit BVB.

Sursa citată aminteşte că, la data de 17 iunie 2021, părţile au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vânzătorul a acordat Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioadă de 4 luni (până la data de 15 octombrie 2021) cu privire la negocierile de achiziţie a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă.

Potrivit News.ro, OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est şi Romgaz, a anunţat în aprilie că va deveni operator, în cazul în care Romgaz finalizează preluarea participaţiei în proiectul Neptun Deep, iar oferta Romgaz este acceptată de către ExxonMobil.

Exxon Mobil şi OMV Petrom explorau blocul de mare adâncime Neptun din Marea Neagră, unde rezultatele preliminare au indicat rezerve de 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze (România consumă 11 miliarde pe an), însă companiile au amânat decizia de a merge mai departe cu etapa de extracţie.

Dezvoltarea perimetrului Neptun Deep ar putea fi prima producţie de hidrocarburi în ape de mare adâncime din România. Costurile unui astfel de proiect de producţie gaze în zona de apă adâncă poate ajunge la câteva miliarde dolari. Perimetrul Neptun se află, de exemplu, la 200 km distanţă de uscat, iar toată infrastructura, inclusiv conductele, trebuie construite.

ExxonMobil a anunţat că doreşte să se retragă din România, iar Romgaz a depus o ofertă pentru a prelua participaţia gigantului american ExxonMobil. Producătorul de gaze Romgaz, una din cele mai profitabile companii de stat, a anunţat pe 31 martie că a depus oferta angajantă de cumpărare integrală a acţiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deţine 50% din drepturile de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, restul participaţiei de 50% fiind al OMV Petrom.