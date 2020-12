România împrumută 3 miliarde de euro pentru unele măsuri sociale. Când trebuie returnaţi banii

În cadrul sprijinului financiar acordat astăzi, Belgia a primit 2 miliarde EUR, Ungaria – 200 de milioane EUR, Portugalia – 3 miliarde EUR, România – 3 miliarde EUR, iar Slovacia – 300 de milioane EUR.

Acest sprijin, sub formă de împrumuturi acordate în condiţii avantajoase, le va permite respectivelor state membre să facă faţă creşterilor bruşte ale cheltuielilor publice efectuate în vederea menţinerii locurilor de muncă. Mai exact, sprijinul financiar menţionat anterior va contribui la acoperirea costurilor legate direct de finanţarea sistemelor naţionale de şomaj tehnic şi a altor măsuri similare instituite ca răspuns la pandemia de COVID-19 şi destinate inclusiv lucrătorilor independenţi.

Cu sprijinul financiar acordat astăzi, 15 state membre au primit aproximativ 40 de miliarde EUR în cadrul instrumentului SURE al UE în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii octombrie şi sfârşitul lunii noiembrie. Odată ce se vor aloca toate sumele în cadrul SURE, Belgia va primi 7,8 miliarde EUR, Ungaria – 504 milioane EUR, Portugalia – 5,9 miliarde EUR, România – 4,1 miliarde EUR, iar Slovacia – 631 milioane EUR.

Sprijinul financiar acordat astăzi este o consecinţă a celei de a treia emisiuni de obligaţiuni cu impact social în cadrul instrumentului UE SURE, care a fost supralicitată de peste 13 ori mai mult. Acest lucru s-a reflectat în preţuri avantajoase, ceea ce înseamnă că statele membre vor primi sub formă de împrumuturi mai mult decât vor trebui să ramburseze.

Instrumentul SURE poate furniza sprijin financiar în valoare de până la 100 de miliarde EUR tuturor statelor membre. Până în prezent, Comisia a propus acordarea unui sprijin financiar în valoare de 90,3 miliarde EUR pentru 18 state membre. Viitoarele tranşe ale sprijinului vor fi acordate în cursul următoarelor luni, odată încheiate respectivele emisiuni de obligaţiuni.

Declaraţiile membrilor colegiului:

Preşedinta Ursula von der Leyen a declarat: „Prioritatea noastră este de a salva atât vieţi omeneşti, cât şi mijloacele de subzistenţă ale acestora. UE mobilizează 100 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi acordate ţărilor din UE pentru a finanţa sistemele de şomaj tehnic. Le vom oferi astfel sprijin întreprinderilor , ajutându-le să îşi menţină angajaţii. Astăzi, alte cinci state membre primesc finanţare prin SURE, 15 state membre beneficiind deja de o astfel de finanţare. În curând şi mai multe state vor putea beneficia de această oportunitate.”

Comisarul european Johannes Hahn, responsabil cu bugetul şi administraţia, a declarat: „Odată cu cea de a treia emisiune SURE de succes din acest an, am pus la dispoziţia unui număr de 15 state membre aproximativ 40 de miliarde EUR pentru a le sprijini în atenuarea impactului social al actualei pandemii de COVID-19. Acest sprijin va ajuta întreprinderile să îşi păstreze angajaţii. Programul SURE este o dovadă a angajamentului UE de a furniza rapid statelor membre mijloacele financiare de urgenţă necesare pentru a depăşi această criză. Eticheta de „obligaţiuni cu impact social” reprezintă o garanţie pentru investitori că banii vor fi investiţi în proiecte sociale şi sustenabile, combinând astfel tranzacţiile financiare cu priorităţile noastre politice”.

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „După cea de a treia emisiune a obligaţiunilor cu impact social SURE săptămâna trecută, care s-a bucurat de un mare succes, distribuim astăzi încă 8,5 miliarde EUR pentru a ajuta lucrătorii şi întreprinderile din cinci state membre. Impactul social al crizei COVID-VID ar fi fost cu mult mai grav în absenţa unor plase de siguranţă puternice ale ţărilor europene, în special a programelor de şomaj tehnic. Sunt mândru că, prin SURE, Comisia Europeană sprijină în mod activ aceste sisteme şi măsuri similare pentru lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă, ajutând milioane de cetăţeni să depăşească această perioadă dificilă.”

La 24 noiembrie, Comisia Europeană a emis ce a de a treia obligaţiune cu impact social în cadrul instrumentului SURE al UE, cu o valoare totală de 8,5 miliarde EUR. Emisiunea a constat într-o singură tranşă, scadentă pentru rambursare în iulie 2035.

Această emisiune a suscitat un interes extraordinar pe pieţele de capital, atrăgând cel mai mare registru de ordine procesate vreodată pentru o emisiune de referinţă într-o singură tranşă şi constituind, până în prezent, cea mai mare tranzacţie pe 15 ani efectuată de un emitent supranaţional. Condiţiile favorabile de preţ care s-au datorat interesului ridicat al investitorilor sunt transferate direct statelor membre care primesc împrumuturile.

Obligaţiunile emise de UE în cadrul SURE beneficiază de eticheta „obligaţiuni cu impact social”. Cadrul menţionat le oferă investitorilor în aceste obligaţiuni certitudinea că fondurile mobilizate vor servi unui obiectiv cu adevărat social.

Ce face România cu banii