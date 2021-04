România a ajuns să importe 40% din producţia internă de carne de pasăre. Oros: Cumpăraţi produse locale, chiar dacă sunt mai scumpe

Potrivit sursei citate, producţia locală de carne de pasăre devine insuficientă pentru a asigura consumul, preţurile la poarta fermei au scăzut cu până la 17%, iar în magazine s-au înregistrat scumpiri.

Astfel, ministrul Agriculturii spune că românii ar trebui să cumpere produse locale, chiar dacă sunt mai scumpe, în timp ce ministrul Economiei a oprit programele privind promovarea exporturilor.

Până anul trecut, crescătorii de pasăre din România asigurau în proporţie de aproximativ 97% necesarul de consum al populaţiei, existând totodată exporturi pe un trend ascendent. De anul trecut însă, urmare a pandemiei dar şi a secetei prelungite, producţia şi exporturile au început să scadă, în timp ce importurile au devenit tot mai importante atât în valoare cât şi în volum, transmite Economica.ro

Conform datelor Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), ponderea importurilor în total producţie internă a ajuns la 40%, producţia a scăzut cu 17%, importurile s-au diminuat cu 9-10%, iar exporturile sunt cu 5% mai mici decât în 2019.

“Considerăm că acest procent de 40% ar trebui să fie un semn de alarmă pentru autorităţi. 40% comerţ intracomunitar înseamnă că suntem într-o situaţie foarte delicată. Mai ales că preţul la poarta fermei a scăzut foarte mult. Avem cele mai mici preţuri la poarta fermei din UE la carne şi ouă. Suntem sub preţul de cost, în timp ce consumatorul mănâncă mai scump.

Raportând la decembrie 2019, la poarta fermei, preţurile au scăzut la carne cu 10%, iar la ouă cu 17%, în timp ce consumatorul a mâncat cu 2% mai scump la carne şi ouă. Acest lucru a făcut din nou ca sectorul să sufere, pentru că rulajul a dus la creşterea stocurilor”, a declarat Ilie Van, preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, la RFI.

Importuri la preţ de dumping. Oros: „Mâncaţi româneşte, deşi mai scump!”

Reprezentantul industriei vorbeşte, de asemenea, despre “preţuri de dumping mai ales din Polonia”. „ De acolo vin cele mai mari importuri, mai ales de carne de pasare, iar fermierii sunt disperaţi pentru că nu înţeleg de ce peste 100.000 de tone de carne vin sub preţul de comercializare din UE şi sub preţul de cost al fermierilor din statele membre. Am cerut autorităţilor să depisteze care sunt problemele atât pe partea de comerţ intracomunitar cât şi în retail, pentru a le elimina”, a mai explicat Van.

La rândul său, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, susţine că problema preţurilor de dumping la carnea de pasăre este una veche şi că răspunsul este la consumator, care ar trebui să cumpere produse autohtone, chiar dacă sunt mai scumpe. “Presupunem că acolo (Polonia n.red) se fac şi altfel de subvenţii, mascate.

Nimeni nu îşi explică. Dar până când vom găsi alte pârghii, trebuie să o folosim pe cea a cumpăratorului. Trebuie să cumpărăm produse autohtone, chiar dacă uneori produsele autohtone par mai scumpe. Momentan nu pot promite că găsim alte pârghii care trebuie finanţate. Nu pot crea aşteptări”, a declarat Oros.