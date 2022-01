Programul Rabla se reia pe 4 februarie. Autorităţile vor majorarea bugetului cu 10 procente şi lansare anuală în luna februarie

"Poimâine o să avem varianta finală. Am avut o discuţie încă din ianuarie - februarie anul trecut cu asociaţiile de producători şi de importatori de autoturisme. Nu a existat predictibilitate în România pe Rabla. Noi acuma facem regulile pe următorii trei ani. Ne angajăm că o să creştem cu 10% bugetul în fiecare an, mai mulţi beneficiari, primele ar trebui să fie cumva constante, pentru că şi piaţa auto este cât de cât constantă. (...) Vom lansa un program pe trei ani, este foarte important ca lumea să ştie că la începutul fiecărui an, în februarie, în prima săptămână, în prima zi de Vineri Verde, porneşte programul, să nu-l mai pornim în aprilie, mai”, a declarat ministrul Mediului, luni seară, la Digi 24.



Tanczos Barna a scos în evidenţă importanţa alocării fondurilor suplimentare pentru autovehiculele electrice, mai ales că în România încă circulă un număr foarte mare de maşini cu un grad de poluare ridicat.

"Pas cu pas ar trebui să dăm bani mai mulţi la electrice. (...) Să creştem încet-încet pentru acele maşini care sunt cu zero emisii pentru că aceasta este direcţia în care se merge în toată lumea”, a afirmat Tanczos Barna.