Prognoză optimistă pentru 2021: Analiştii estimează o creştere economică de 5% în România

Totuşi, noua prognoză a guvernului este sub estimările analiştilor, care se aşteaptă la o creştere economică de peste 5,5%. FMI are o prognoză pentru România de 6% în acest an.

Comisia de Prognoză, care oferă guvernului cifrele macroeconomice pe care se bazează construcţia bugetului, indică pentru 2022 o creştere economică de 4,8%, pentru ca în 2023 să avem o cifră de 5%, iar în 2024 de 4,9%.

Conform datelor publicate de CNSP, în acest an, câştigul salarial mediu net ar urma să ajungă la 3.352 de lei pe lună, 3570 de lei în 2022, 3815 în 2023 şi 4070 de lei pe lună în 2024.

De asemenea, numărul mediu de salariaţi ajunge în 2021 la 5,1 milioane şi, conform estimărilor, acest indicator va creşte la 5,5 milioane până în 2024. În paralel, e de aştepta să scadă numărul şomerilor: de la 287.000 în 2021 la 240.000 în 2024.

Industria ar urma să crească cu 5,8% în acest an, faţă de o scădere de 9,1% în 2020.

Construcţiile au un plus de 6,1% pentru acest an, faţă de 10% anul trecut. În 2022 construcţiile ar creşte cu 8,8%, în 2023 cu 9,5%, iar în 2024 cu 8,4%

Cea mai spectaculoasă creştere este în agricultură, cu un plus de 14,8%, în acest an, faţă de o scădere de 16,2%, cât a fost anul trecut.

Investiţiile (formarea brută de capital fix) ar urma să crească cu 7% în 2021, faţă de 6,8% anul trecut.

Inflaţia este estimată la 3,2% în acest an, urmând ca în următorii trei ani să scadă spre 2,4%.

Conform sursei citate, deficitul comercial ar urma să urce anul acesta la 8,9% din PIB, la 9,2% anul viitor, la 9,5% în 2023 şi la 9,6% în 2024.

CNPS estimează şi o depreciere a monedei naţionale în raport cu euro. Astfel, media cursului de schimb lei/euro se va situa anul acesta la 4,92, la 4,97 anul viitor, la 5 lei pentru un euro în 2023 şi la 5,03 lei pentru un euro în 2024.