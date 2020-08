Primele semne de revenire în V a economiei

Mai precis, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,5%, respectiv cu 0,3%, arată datele publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Această creştere s-a datorat creşterii vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+7,6%) şi vânzărilor de produse nealimentare (+0,3%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 10,8%.

În luna iunie 2020, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de luna precedentă atât ca serie brută cu 9,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,3%

„Revenirea în V a economiei - încă o dovadă! Am luat cele mai bune măsuri pentru econonomie în cel mai dificil context economic din ultima sută de ani. Economia a răspuns pozitiv la aceste măsuri şi acum avem primele dovezi. În plină criză economică globală, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul a crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Din primul moment am căutat masuri care să reducă efectele şocului negativ al pandemiei asupra economiei noastre şi până acum am reuşit”, a transmis Florin Cîţu.

Ministrul Finanţelor a precizat că Guvernul pregăteşte economia pentru o explozie a creşterii economice în 2021.