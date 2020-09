Când ar putea intra în sistemul naţional de transport primele gaze din perimetrul Midia, Marea Neagră

"Azi este un eveniment deosebit pentru România, pentru parteneriatul româno-american. Acest proiect demarat cu doi ani în urmă începe să prindă contur, după faza de inginerie, după drumul lung de pregătiri, de fabricaţie...





Acest proiect este integral proiect românesc, realizat cu echipe de specialişti româneşti, cu români, cu echipamente româneşti. Am început de câteva zile instalarea conductei subterane. Distanţa până la contactul cu apa este de 150 de metri, iar în total are 1,5 kilometri. Conducta submarină trece pe sub plajă. Urmează, după ce se sapă această sondă, tragerea conductei prin sondă, în câteva zile (...)





În luna noiembrie estimăm că se va instala platforma de producţie, urmând ca undeva sfârşitul lui decembrie platforma Uranus să intre în funcţiune pentru foraj. Cu ajutorul lui Dumnezeu, şi să sperăm că ne ajută şi vremea, undeva la mijlocul anului următor primul gaz va intra în sistemul naţional de transport", a spus Comănescu.

El a subliniat că proiectul este foarte important, în contextul în care România are o tradiţie de peste 40 de ani în exploatările off-shore.

"România are, ca tradiţie, peste 40 de ani în exploatările off-shore, cu prima instalaţie de foraj românească Gloria, pe care acum o transformăm în muzeu. Avem exploatările din Marea Neagră începute de Petrom, continuate de Petrom OMV, şi, mai nou, acum este prima dezvoltare care este foarte importantă de zăcăminte noi a partenerilor de la Black Sea Oil & Gas.





Uitaţi-vă în jur. România are şanse majore să oprească importurile de gaze şi să poată să folosească banii pe care îi scoatem din ţară în alte investiţii. Este primul proiect, urmează Neptun Deep, Trident Lukoil. Din punctul meu de vedere, cu aceste descoperiri din Marea Neagră, România poate să devină net exportator, nu importator", a explicat şeful GSP.





Beacom: Cred că nimeni nu-şi doreşte ca România să importe gaze din Marea Neagră

România trebuie să fie mândră de resursele pe care le are şi trebuie să lucreze ca să le poată pune în valoare, deoarece cred că nimeni nu îşi doreşte să importe gaze de la alţi producători din Marea Neagră, a declarat, joi, Mark Beacom, CEO al Black Sea Oil& Gas.

"Nu trebuie să uităm că România nu este singura ţară cu deschidere la Marea Neagră. Are şi alţi vecini care, cu disperare, încearcă să ajungă la momentul la care se află ea acum. Am vazut şi l-am auzit pe preşedintele Turciei cum a vorbit despre o descoperire semnificativă în Marea Neagră. Şi ceea ce este absolut remarcabil este cât de mândru este preşedintele Turciei când vorbeşte în numele statului turc despre această descoperire de gaze şi cât de încrezător este atunci când vorbeşte despre oportunităţile viitoare ale Turciei (...)





România trebuie să fie mândră de resursele pe care le are şi trebuie să lucreze ca să le poată pune în valoare, trebuie sa fie încrezătoare că poate pune în producţie aceste resurse şi că îşi poate valorifica potenţialul la adevărata valoare şi poate să facă proiecte similare", a spus Beacom.

Acesta a subliniat, cu ocazia demarării lucrărilor la conducta submarină din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia - MGD, că proiectul reprezintă doar o mică parte a potenţialului economic al părţii române a Marii Negre şi că România nu ar trebui să importe în acest moment niciun metru cub de gaze.

"Sper ca acest proiect să fie punctul de pornire ca România să înceapă să culeagă absolut toate beneficiile pe care le poate avea în urma exploatărilor din Marea Neagră. (...) Cred că nimeni nu îşi doreşte, uitându-ne la România, să importe gaze de la alţi producători aflaţi în jurul Mării Negre, în condiţiile în care are un potenţial atât de mare. De fapt, România nu ar trebui să importe în acest moment niciun metru cub de gaze. Toţi aceşti bani care se plătesc pentru importuri se duc în afara ţării", a punctat oficialul BSOG, companie parte a Carlyle International Energy Partners.

El a semnalat că proiectul companiei este cel mai bun exemplu în acest sens, în condiţiile în care este realizat cu Grup Servicii Petroliere, o companie românească, iar acesta foloseşte platforme româneşti, vase româneşti angajaţi români, baze logistice din România şi subcontractori români.

„România are o legislaţie ostilă investiţiilor în zăcămintele din Marea Neagră. Aceasta trebuie să înceteze”

Toată legislaţia ostilă investiţiilor în zăcămintele din Marea Neagră trebuie să dispară pentru ca proiectele offshore să ia avânt, a declarat joi Mark Beacom, CEO al Black Sea Oil& Gas.

"Ca proiectele din Marea Neagră să ia avânt este absolut necesar ca toată legislaţia ostilă investiţiilor în zăcămintele de hidrocarburi din Marea Neagră, care a fost adoptată în 2018, să dispară complet. Iar acele reguli care în acest moment permit companiilor străine şi producătorilor străini să aducă resurse naturale în România în detrimentul companiilor şi producătorilor locali trebuie să dispară. România trebuie să se asigure că poate produce fără probleme gaze proprii şi că se opreşte din importuri", a spus Mark Beacom, cu ocazia demarării lucrărilor la conducta submarină din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia - MGD.

El a subliniat că în acest domeniu competiţia este acerbă, dar "este alegerea României dacă va câştiga competiţia pentru care are toate atuurile şi însuşirile necesare, sau o va pierde".

Oficialul BSOG a precizat că nu doreşte un regim preferenţial pentru compania pe care o conduce, ca şi investitor în România, şi nici condiţii mai avantajoase comparativ cu alte industrii.

"Ceea ce ne dorim este să fim un membru aşteptat cu braţele deschise şi care să facă parte din echipa de câştigători a României", a punctat Beacom.

Acesta a menţionat că legea privind taxele suplimentare nu este sustenabilă şi va omorî industria, menţionând că le-a spus acţionarilor companiei să nu fie îngrijoraţi şi să meargă mai departe, pentru că legea va fi modificată până când va demara producţia.

"România nu poate să nu dezvolte zăcămintele din Marea Neagră. Sunt încrezător că până vom începe producţia legislaţia va fi modificată", a mai spus oficialul BSOG, companie parte a Carlyle International Energy Partners.

Black Sea Oil and Gas a anunţat joi începerea lucrărilor la conducta submarină din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia – MGD, anunţul fiind făcut de Guvernul României.

La eveniment a participat şi premierul României, Ludovic Orban, precum şi ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

Proiectul MDG constă în săparea a cinci sonde de producţie (una pe zăcământul Doina şi patru pe zăcământul Ana) şi realizarea unui ansamblu submarin de producţie pe zăcământul Doina. Acesta va fi conectat printr-o conductă de 18 kilometri la platforma de producţie monitorizată şi operată de la ţărm, amplasată pe zăcământul Ana. O conductă submarină de 126 kilometri va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la ţărm, până la noua staţie de tratare a gazelor din comuna Corbu, judeţul Constanţa.

Capacitatea de producţie estimată va fi de un miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al României. Gazele tratate vor fi livrate în Sistemul National de Transport al Gazelor Naturale operat de SNTGN Transgaz SA.

În luna februarie a anului trecut, Black Sea Oil & Gas a anunţat că a luat decizia finală de investiţie pentru Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (proiectul MGD), localizat în zona românească a Mării Negre, unde va investi 400 de milioane de dolari.

Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia (proiectul MGD), primul proiect de dezvoltare a gazelor naturale din platoul continental românesc al Mării Negre care va fi construit după anul 1989, are capacitatea de a acoperi în prima fază 10% din cererea de gaze naturale a României. În prezent există circa 10 miliarde de metri cubi de resurse care urmează să intre în producţie la un volum de circa 1 miliard de metri cubi pe an. Proiectul cuprinde zăcămintele de gaze Ana şi Doina (320 Bcf P50 resurse probabile) descoperite în anul 2007 respectiv 1995.

Construirea, instalarea şi punerea în funcţiune a întregii infrastructuri marine şi terestre a Proiectului MGD (construirea platformei de producţie offshore, săparea sondelor de dezvoltare, instalarea conductelor offshore şi de uscat şi construirea terminalului de procesare a gazelor) se vor realiza în aproximativ doi ani, în baza unui contract de antrepriză generală încheiat cu GSP Offshore. Platforma de foraj Uranus a GSP va asigura forajul celor cinci sonde de producţie.

Black Sea Oil & Gas SRL, deţinută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este o companie independentă de petrol şi gaze cu sediul în România, care desfăşoară operaţiuni de explorare, dezvoltare şi exploatare a resurselor convenţionale de ţiţei şi gaze naturale.

În prezent, portofoliul companiei este alcătuit din concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre, în care BSOG deţine o participaţie de 65% şi calitatea de operator.

În acest proiect mai sunt implicaţi Petrom Ventures, un fond privat de investiţii, care deţine 20%, precum şi Gas Plus (15%), care este al patrulea cel mai mare producător de gaze naturale din Italia.