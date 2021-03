Peste 12.500 de locuri de muncă vacante la nivel naţional. Ce meserii se caută

Potrivit datelor furnizate, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.229); lucrător comercial (612); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (517); şofer autocamion/maşină de mare tonaj (435); manipulant mărfuri (375); vânzător (371); agent de securitate (328); confecţioner cablaje auto (317).

De asemenea, dintre cele 12.506 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.067 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer mecanic, medic, programator, inginer construcţii civile/industriale şi agricole, proiectant, consilier în administraţia publică etc), 3.764 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, vânzător, agent de vânzări, asistent medical, maistru mecanic etc), 4.217 pentru persoanele cu studii profesionale (operator confecţioner industrial îmbrăcaminte din ţesături/tricotaje/materiale sintetice, confecţioner articole din piele şi înlocuitori, şofer autocamion, tapiţer, sudor, agent securitate etc.).

Restul locurilor de muncă, respectiv 6.058, sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea/montarea pieselor, confecţioner cablaje auto, agent securitate, manipulant mărfuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor etc.).

Potrivit sursei citate, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.025 locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Spania - 900 locuri de muncă pentru muncitor agricol şi Norvegia - 57 locuri de muncă pentru: ortodont, medic/medic generalist/medic specialist-, măcelar, dezosator, mecanic semiremorcă, mecanic auto (vehicule uşoare, mecanic auto (camioane şi autobuze, vopsitor auto, tinichigiu auto, zidar/faianţar.

De asemenea, în Olanda sunt disponibile 20 locuri de muncă pentru: culegător capşune, zmeură şi praz; Irlanda - 11 locuri de muncă pentru: asistent medical, medic de familie; Danemarca - 10 locuri de muncă pentru: specialist IT -inginer de dezvoltare a produselor software; Finlanda - 10 locuri de muncă pentru: lucrători în sere şi ferme de flori şi vegetale, îngrijitor animale; Austria - 6 locuri de muncă pentru: femeie de serviciu, vânzător îngheţată, ajutor bucătar, chef bucătar.

Totodată, în Germania sunt disponibile 4 locuri de muncă pentru: şofer de camion; Italia - 3 locuri de muncă pentru: dezvoltator de software pentru reţele şi servicii inteligente, cercetător în reţele şi servicii inteligente, asistent senior ICT (infrastructură IT - asistent sistem); Belgia - 2 locuri de muncă pentru: leader în domeniul angajament clienţi (coordonator compartiment); Malta - 2 locuri de muncă pentru: tehnician frigotehnist.