Pensiunile, eliminate de la finanţare. Oros: Oamenii şi-au făcut case de locuit cu banii europeni

Ministerul Agriculturii urmează să lanseze în a doua jumătate a anului 2021 noi apeluri de proiecte pentru fondurile europene din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Printre acestea se numără şi mult-aşteptatele submăsuri 6.2 şi 6.4, prin care se obţin până la 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro pentru afaceri non-agricole în mediul rural, scrie startupcafe.ro

Pe perioada tranzitorie 2021-2022, care va face trecerea la ciclul financiar 2021-2027, pensiunile vor fi excluse de la finanţare.

„În această perioadă de tranziţie scurtă, de doar 2 ani, nu am pus în măsuri şi pensiunile pentru că vrem să redefinim zona turistică. Prea multe pensiuni sunt făcute în zona periurbană, prea mulţi bani s-au dus în zone care nu au nimic de a face cu turismul. Oamenii şi-au făcut case în satele din jurul oraşelor şi nu au nimic de a face cu turismul şi atunci va trebui să redesenăm această zonă turistică şi, din 2023, o să punem iarăşi bani pentru agropensiuni. Banii nu au ajuns în zonele turistice, unde era nevoie, la mine în Floreşti (lângă Cluj-Napoca) e plin de pensiuni care s-au transformat în case” - a explicat minstrul Oros, chestionat de StartupCafe.ro.

Ministrul Agriculturii a precizat, însă, că pensiunile vor fi reintroduse la finanţare din anul 2023, cu o redefinire a condiţiilor de finanţare.

De asemenea, el a explicat şi motivul pentru care a alocat doar 140 de milioane de euro la apelul de proiecte pentru submăsura 4.2- procesare de produse agricole şi a pus 760 de milioane de euro la submăsura 4.1 - investiţii în exploataţii agricole.

„Submăsura 4.2 se referă la procesare aşi marketingul produselor agricole, unde am pus 140 de milioane pentru că acolo poate aplica oricine.

În schimb, pe submăsura 4.1 nu pot aplica decât producătorii primari. Ideea noastră este de a lega producătorul primar de partea de depozitare şi procesare pentru ca el să devină mai puternic în acest lanţ valoric. Pentru că, altfel, cine are depozitarea şi procesarea tot timpul să dicteze preţul, iar micul fermier o să fie falimentar. De aceea am pus 760 de milioane de euro pe submăsura 4.1 care înseamnă integrarea la nivel de fermă şi la măsura 4.2, unde oricine poate să facă procesare, am pus doar 140 de milioane de euro”.

Pentru perioada de tranziţie, la Ministerul Agriculturii, România are alocate fonduri UE de 6,2 miliarde de euro, din care 3 miliarde de euro sunt pentru plăţile directe pe suprafaţă sau pe număr de animale, iar 3,2 miliarde de euro sunt destinate proiectelor din agricultură şi dezvoltarea rurală.

Proiectele de ghiduri ale solicitantului urmează să fie lansate în consultare publică după ce Ministerul Agriculturii va primi ultimele observaţii de la Comisia Europeană. „Sper ca aceasta să fie ultima săptămână” - a spus Oros.

Ministrul Agriculturii a făcut aceste afirmaţii la conferinţa Antreprenoreşti, organizată, în weekend, de Romanian Business Leaders, în cadrul proiectului Re-Patriot.