Orban: Unii preşedinţi de Consilii Judeţene au cheltuit bani publici pe acţiuni electorale. Publicăm săptămâna viitoare rectificarea bugetară

Premierul Ludovic Orban a afirmat că Executivul se "uită cu mare atenţie în bugetul fiecărui judeţ", reclamând că unii dintre preşedinţii de Consilii Judeţene au cheltuit pentru acţiuni cu caracter electoral sume de bani care ar fi trebuit să asigure funcţionarea unor instituţii esenţiale, cum ar fi Direcţiile pentru protecţia copilului şi a persoanelor aflate în situaţii de vulnerabilitate.

"Nu poţi să vii să pui în cârca Guvernului faptul că tu ţi-ai făcut bugetul ca să te realegi, nu ca să finanţezi activităţile absolut necesare şi misiunea şi funcţiile esenţiale ale Consiliului Judeţean”, susţine primul ministru.

"Vom avea o discuţie în şedinţa de Guvern referitoare la rectificare. După această discuţie, evident, se va prezenta proiectul de rectificare şi îl vom adopta săptămâna viitoare”, a anunţat premierul Ludovic Orban, joi după-amiază, în cadrul unei conferinţe de presă.

Răspunzând unei întrebări legate de faptul că, joi, câteva zeci de angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Galaţi au protestat în faţa Prefecturii acuzând subfinanţarea instituţiei, şeful Executivului a făcut referire şi la bugetele unor Consilii Judeţene ale căror şefi, consideră premierul, au folosit sume de bani pentru a îşi asigura realegerea în funcţii, lăsând fără finanţare unele instituţii foarte importante.

"Obligaţia oricărui ordonator de credite, conform legii finanţelor publice, când îşi alcătuieşte bugetul, este aceea de a-şi prevede în acest buget în primul rând sumele necesare pentru a asigura finanţarea acestor cheltuieli: în primul rând salarii, că de salarii este vorba, nu mai vorbesc şi de alte cheltuieli pe hrană. Ei sunt obligaţi întâi să prevadă în buget sumele respective şi după aia să se gândească la cheltuirea banilor pe investiţii electorale, pe pomeni electorale.

Din păcate, fiind an electoral, foarte mulţi preşedinţi de Consilii Judeţene implicaţi în campania electorală au cheltuit bani care erau destinaţi protecţiei copilului, protecţiei persoanelor aflate în stare de vulnerabilitate, lăsând fără sumele de bani necesare. Noi ne vom uita cu mare atenţie în bugetul fiecărui judeţ, pentru că, vă spun: nu este responsabilitatea Guvernului. Noi am alcătuit un buget, am asigurat nişte resurse financiare pentru Consiliile Judeţene.

De asemenea, la rectificarea din august am suplimentat aceste sume cu 849 de milioane, dacă ţin bine minte suma, deci ei faţă de alocările iniţiale au beneficiat de o creştere a resurselor care au fost transferate de la bugetul de stat. Acuma nu poţi să vii să pui în cârca Guvernului faptul că tu ţi-ai făcut bugetul ca să te realegi, nu ca să finanţezi activităţile absolut necesare şi misiunea şi funcţiile esenţiale ale Consiliului Judeţean”, a afirmat premierul întrebat despre protestul de la Galaţi.

Joi, câteva zeci de salariaţi ai DGASPC Galaţi au ieşit în faţa sediului Prefecturii pentru a protesta faţă de subfinanţarea instituţiei. Sindicaliştii din DGASPC Galaţi au reclamat lipsa banilor pentru instituţie şi au depus la Prefectură un memoriu în care îşi prezintă solicitările.