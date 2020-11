Orban, despre populismele PSD: Voiau să dea 3 salarii la pensionare, 3 salarii la căsătorie şi 6 salarii la angajare

„Nu poţi să îţi baţi joc. Dar ce să vorbim, că e o iresponsabilitate la nivelul parlamentarilor PSD şi al multor altor parlamentari care parcă au înnebunit, au dat pe bandă rulantă sporuri, au generalizat sporul de condiţii deosebite, au vrut să dea şase salarii la angajare, trei salarii la căsătorie, încă trei salarii în plus la pensie, a fost un izvor nesecat de populisme care riscă să pună România în genunchi", a declarat premierul.

Premierul a afirmat că "niciun leu împrumutat de Guvern nu a fost împrumutat degeaba", aceşti bani fiind folosiţi la susţinerea investiţiilor, la cofinanţarea proiectelor cu finanţare europeană, la plata şomajului tehnic, la măsurile pentru readucerea în activitate a angajaţilor la companiile lor după ieşirea din şomajul tehnic.

În ce priveşte dublarea alocaţiilor pentru copii, aceasta se va face ţinând cont de situaţia economică şi de încasările reale previzionate la bugetul de stat, adică în trepte, cu câte 20%, iar a doua creştere urmează de la 1 ianuarie.

"Cu alocaţiile pentru copii, daţi-mi voie să spun câteva lucruri. Din 2007 singura formaţiune politică ce a crescut alocaţiile pentru copii a fost PNL. 2007, 2008, 2015, când eram în opoziţie, martie 2019, când s-au dublat iar alocaţiile, când eram în opoziţie, la Legea bugetului de stat. Noi am fost partidul care a crescut alocaţiile. PSD după ce în 2019 se dublaseră alocaţiile a profitat de un moment în care au obţinut sprijinul unor parteneri care au vrut să câştige gratis voturile, care nu erau în mod tradiţional cu ei, şi au trecut încă o dublare a alocaţiilor în 2019. Le-am spus că nu există resurse financiare.

Am spus: dublăm alocaţiile, dar ţinând cont de situaţia economică şi de încasările reale pe care le previzionăm la bugetul de stat, adică o facem în cinci trepte, cu câte 20%, creşterea şi am şi făcut deja prima creştere şi a doua creştere urmează de la 1 ianuarie. Nu poţi să generezi cheltuieli fără să ai venituri", a spus Orban la Realitatea Plus.