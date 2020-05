Orban, către bancheri: Susţinem puternic românii care vor să-şi cumpere case. Vor lua şi mobilă şi electrocasnice VIDEO

„Aş vrea un pic să discutăm despre creditul ipotecar, despre programul Prima Casă, care a suferit anumite modificări. Aici vă spun din capul locului, trebuie să susţinem puternic din punctul meu de vedere cetăţenii care vor să îşi cumpere case.

Un om care îşi cumpără casă îşi cumpără şi mobilă, îşi cumpără şi aparatură electronică, are nevoie de instalaţii electrice, de centrală ş.a.m.d..

Orice casă înseamnă de fapt un temei foarte solid pentru foarte multe cheltuieli, care generează o cerere absolut necesară pentru companii, ca să susţină un nivel de producţie cât mai ridicat”, a declarat Ludovic Orban la întâlnirea cu reprezentanţii Asociaţiei Române a Băncilor.

Printre măsurile de relansare economică prezentate de premier se numără IMM Invest, dar şi alte scheme de ajutor de stat.

„Printre temele pe care vreau să le discutăm se numără modul de implementare a programului IMM Invest. (...) Pe lângă IMM Invest, intenţia noastră este ca într-o perioadă de timp cât mai scurtă, sigur, aici suntem dependenţi de aprobarea schemelor de stat la nivelul Uniunii Europene, de către Comisia Europeană, să introducem mai multe scheme de stat, scheme de ajutor de stat, va fi o schemă apropiată de IMM Invest pentru companiile mari, de garantare a creditelor pentru investiţii şi pentru capitalul de lucru, cu o garantare de până în 80% şi cu o subvenţie la dobândă de până în 50%.

Am notificat Comisia Europeană, deja am avut o primă lectură în Guvern a memorandumului prin care vrem să implementăm acest instrument”, a spus premierul.

Ludovic Orban a afirmat că Guvernul ia în calcul şi alte instrumente de garantare sau de reasigurare, privind creditele între companii, creditele comerciale, „a creditului furnizor, de asemenea la instrumente de garantare pentru instrumente de plată de tip bilete la ordin, acreditive pentru export şi aşa mai departe, care, de asemenea, ni se pare necesară”.

2 miliarde de euro, fonduri europene

„Sigur că încercăm să mobilizăm resurse europene, fonduri europene pentru diferite programe. Deja avem peste două miliarde de euro, care vor fi din fonduri europene, fie prin mecanismul supracontractării, fie ca urmare a realocării de fonduri ca urmare a creşterii flexibilităţii fondurilor, decisă de Comisia Europeană.

Vom avea cam două miliarde de euro, pe care le vom acorda pe diferite programe, în special către întreprinderi mici şi mijlocii, pentru investiţii sau pentru capital de repornire, în special în domeniile de activitate care au fost afectate de restricţii cum sunt HoReCa, transportul, industria spectacolului sau alte domenii, care au fost afectate.

De asemenea, încercăm să punem la punct mecanismele unui fond de investiţii, chiar ieri am avut o sesiune video cu premierul Poloniei şi cu preşedintele Fondului de dezvoltare polonez, pentru că simţim nevoia de a pune la punct un astfel de instrument de stimulare a investiţiilor, care va fi fie ca un instrument de finanţare directă, fie un instrument de asigurare a finanţării pentru fondurile de investiţii sau...

Dar acum punem la punct întreaga schemă de funcţionare a fondului de investiţii. Sigur că avem, de asemenea, o serie de alte măsuri de stimulare a ocupării, măsuri active, măsuri care vor fi finanţate prin programul SURE.

Am schimbat Legea plafoanelor, prin ordonanţă de urgenţă, pentru a putea să... privind datoria publică, am modificat Legea datoriei publice, pentru a putea să ne compatibilizăm cu instrumentul SURE, care este pus la dispoziţie de Comisia Europeană, care va finanţa diferite categorii de cheltuieli de tip 'kurzarbeit', ştiţi, programul parţial de muncă, şomajul tehnic e eligibil, în mod evident, de asemenea cheltuieli pentru asigurarea protecţiei sanitare a angajaţilor şi aşteptăm cu mare interes discuţiile de săptămâna viitoare privitoare la 'Recovery fund', care ar putea să ne pună la dispoziţie instrumente financiare extrem de utile pentru susţinerea programului de relansare”, a mai spus Orban.