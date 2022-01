Nou proiect pentru calculul pensiilor: Toate veniturile brute trebuie luate în calcul. Ce se întâmplă cu grupele de muncă şi pensiile de urmaş

„Am terminat şi am şi depus o propunere legislativă pentru pensionari, după tot ceea ce am discutat cu dânşii despre diverse neajunsuri ale legii în vigoare. Consider că problemele de mai jos nu mai pot fi amânate”, a anunţat Violeta Alexandru, fostul ministru al Muncii.

Potrivit acesteia, proiectul de act normativ propune următoarele:

1. Veniturile totale brute trebuie să fie luate în considerare în calcularea pensiei. Tot ce au muncit oamenii, toate tipurile de sporuri, nu doar cele cu caracter permanent trebuie valorificate pentru stabilirea cuantumului pensiei.

„În fond, este munca omului. Am studiat mult un eşantion reprezentativ din procesele soluţionate în instanţele de judecată şi aceasta este principala problemă a oamenilor. Îi trebuie o rezolvare acum, una corectă faţă de munca lor. Procesele în instanţă se ţin pe banii şi pe timpul lor, într-o chestiune evident nedreaptă. Dacă pentru aceste sporuri sau beneficii s-au plătit contribuţii, atunci trebuie să fie luate în considerare la stabilirea dreptului”, precizează Alexandru.

2. Pensia de urmaş să poată fi acordată soţului supravieţuitor şi în cazul unei căsătorii mai mică de 10 ani dar de cel puţin 1 an (în prezent, legea prevede cel puţin 15 ani respectiv până la 10 ani cu o diminuare a cuantumului pensiei). Şi în acest caz, cu o diminuare corespunzătoare a cuantumului faţă de situaţia în care ar fi avut 10 ani de căsătorie.

3. Pentru anii lucraţi în grupe de muncă în condiţii deosebite/grupa I/condiţii speciale să se ia în considerare nu doar anul complet ci şi lunile dintr-un an. A lucrat cineva ani şi 7 luni, atunci toată perioada trebuie să fie apreciată şi valorificată. Până la ultima zi. Se va aplica reducerea vârstei de pensionare proporţional cu timpul lucrat.