Năsui: Am început procedurile de listare la bursă a SN a Sării. Şi în absenţa PNRR-ului putem să reformăm companiile de stat

„Mult-trâmbiţata reformă a companiilor de stat, noi în Ministerul Economiei nu am aşteptat PNRR-ul ca să începem lucrul acesta. Şi în absenţa PNRR-ului, putem să reformăm companiile de stat, cu PNRR ne e mai uşor, dar putem să începem. Am început şi am numit în mod transparent, făcând publice numirile pe care le făceam în toate companiile acestea, ca să se vadă ce gen de oameni erau numiţi înainte, activi de partid versus ce gen de oameni numim noi, oameni care şi-au demonstrat capacităţile în piaţa liberă, în mediul privat, care au demonstrat că pot, care vedem exact ce au făcut şi mă bucur că, chiar dacă au trecut doar opt luni, lucrurile au început să se vadă pentru multe dintre aceste companii", a declarat Năsui.

Acesta a vorbit şi de situaţia la singurul producător de sare din România, Salrom.

"O companie foarte importantă pe care o are ministerul este Compania Sării, Salrom, unde am început şi am demarat deja procedurile de listare la bursă, un lucru esenţial dacă vrei să atragi investiţii, dacă vrei să transparentizezi activitatea unei întreprinderi, şi i-am oferit perspectiva viitorului nu doar ei, ci întregii economii a României, în a pune bazele pentru o industrie a viitorului, o industrie a bateriilor, avem zăcământ de grafit care e exploatabil, haideţi să o facem, studiul de fezabilitate a fost recent câştigat de către o firmă cu reputaţie impecabilă internaţională. Aşa se întâmplă când se fac lucrurile bine. Practic, am început să punem lucrurile pe un făgaş corect, un făgaş poate pe care trebuia să fie economia României poate de acum zeci de ani. Dar mai bine mai târziu decât niciodată", a spus Năsui.

Societatea Naţională a Sării (Salrom), singurul producător de sare din România, a înregistrat în primul semestru un profit net de 22,2 milioane lei, de cinci ori şi jumătate mai mare faţă de acelaşi semestru din 2020 (4,1 milioane lei). Veniturile operaţionale au urcat cu 26%, la 161,2 milioane lei, de la 127,7 milioane lei in prima parte a anului trecut. Ministerul Economiei deţine 51% din acţiuni, iar Fondul Proprietatea deţine 49% din acţiunile companiei de stat.

El afirmă că despre Ministerul Economiei se ştia doar că se toacă foarte mulţi bani şi nu se ştie ce se face exact cu acei bani.

"Ei bine, erau foarte multe mici sinecuri, grupuri de interese, noi le-am numit mafie, putem să le numim oricum, abonaţi la bani de la stat, contracte cu statul şi pe care i-am demufat pe toţi. Şi evident că un sistem pe care îl afectezi la bani reacţionează. Mă refer la infama schemă de mers la târguri pe banii statului. Ei înşişi despre ei îşi spuneau că sunt o mare familie, da, erau o mare 'famiglie', una pe banii noştri care se plimba peste tot şi face lucrurile acestea de zeci de ani de zile. Apropo, contractele pentru tot ce le făceau ei le vedeţi pe site, comisioanele cât sunt, erau imense, câştigate mereu de aceiaşi oameni în mod bizar", a afirmat Năsui.