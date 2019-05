Modernizarea a două loturi din Autostrada A2 se va face pe timpul nopţii

"Săptămâna viitoare probabil se va termina perioada de depunere a contestaţiilor şi probabil că tot săptămâna viitoare vom semna contractul cu cele două firme care au câştigat cele două loturi de modernizare pe autostrada A2.

Voi avea o discuţie şi cu ministrul Turismului să vedem exact cum vom începe lucrările la acel tronson din dale de beton. Între timp am constituit o celulă de criză în cadrul SDN-urilor care activează şi gestionează Autostrada A2, ca în cazul în care vom avea acele apariţii de denivelări între plăcile de beton să se intervină în regim de urgenţă ca siguranţa participanţilor la trafic să nu fie pusă în pericol. Probabil vom încerca să lucrăm în cursul nopţii pentru a nu afecta traficul", a declarat ministrul.

În noiembrie 2018, CNAIR a scos la licitaţie lucrările de întreţinere a părţii carosabile pe A2, Bucureşti - Fundulea, valoarea totală estimată a contractului fiind de circa 131,1 milioane de lei, fără TVA. Lucrările propuse a se realiza în cadrul acestui contract sunt frezarea dalei de beton de ciment existentă pe o grosime de 8 centimetri, refacerea rosturilor transversale şi longitudinale, colmarea fisurilor şi crăpăturilor, refacerea dalelor de beton, realizarea covorului asfaltic şi a marcajelor rutiere (longitudinal, transversal şi diverse), scrie Agerpres.

Perioada de execuţie a lucrărilor este de 24 de luni (se va lucra două sezoane pe an, primăvara şi toamna), iar perioada de garanţie a lucrărilor este de 36 luni, potrivit CNAIR.

Pe de altă parte, cu privire la contestarea licitaţiilor de către "contestatarii de meserie", ministrul Cuc a precizat că, în circa trei săptămâni, speră să intre cu ordonanţa de urgenţă pe această temă în şedinţă de guvern.

"Este un proiect pe care Guvernul PSD l-a lansat mai de mult timp, tocmai pentru a veni în folosul obiectivelor de infrastructură. Pentru că infrastructura în România nu are culoare politică, ea este pentru români. Am venit cu un proiect de ordonanţă care în primă fază a fost destul de afectat din punct de vedere a observaţiilor care au fost făcute de experţii din Ministerul Justiţiei. Acum am reluat discuţiile şi împreună cu Ana Birchall vom reuşi să depăşim aceste obstacole astfel încât să putem ieşi cu un proiect de ordonanţă care să vină să ajute aceste proiecte. În sensul că după primul termen de 30 de zile, când CNSC-ul se va pronunţa, noi vom semna contractul", a spus ministrul.

Răzvan Cuc a amintit că este dreptul fiecărei firme să se ducă cu contestaţia mai departe, însă trebuie avut în vedere că în perioada până se finalizează un proces în instanţă s-ar putea de fapt finaliza un obiectiv de către o firmă puternică de construcţii.

