Ministrul Agriculturii: România nu se află în niciun risc de criză alimentară. Producem suficient de multă hrană pentru necesarul de consum al populaţiei

„Agricultura României a fost supus în ultimii doi ani unori factori de risc externi care s-au manifestat destul de pregnant. Dacă 2020 am avut un an agricol cu secetă manifestată pe o bună suprafaţa a ţării, 2021 a fost un an în care producţiile agricole au fost foarte bune, dar, din păcate, efectele crizei pandemice şi efectele crizei deja apărute în energie şi gaze naturale cu preţuri crescute care au determinat majorării ale inputurilor, ale fertilizanţilor utilizaţi în agricultură au pus în continuare şi pun o presiune sporită pe agricultură. Iată că a apărut şi aceasta agresiune militară a Rusiei în Ucraina şi practic a dat peste cap toţi factorii de stabilitate la nivel geopolitic, este impactul acestei agresiuni care este unul global şi cred că trebuie să facem separarea între ceea ce înseamnă România în harta producătorilor de cereale şi producătorilor de alimente şi ce înseamnă celelalte state”, a transmis ministrul Agriculturii.

Oficialul a menţionat că România nu se află în niciun risc de a apărea o criză alimentară.

„România, în momentul de faţă, nu se află în niciun astfel de risc de a apărea o criză alimentară sau să fim în risc de apariţie a unor dezechilibre majore pentru că producem suficient de multă hrană pentru necesarul de consum al populaţiei în ţara noastră. Îi încurajez pe români să se informeze din surse sigure, să fie liniştiţi din punct de vedere al asigurării necesarului de alimente pentru că România produce suficient de mult astfel încât să ne asigurăm necesarul de consum”, a explicat Adrian Chesnoiu.