Kenya, destinaţia ideală pentru români în timpul pandemiei. Cum vor organizatorii de safari să reînvie turismul

Potrivit organizatorilor de safari, înainte de pandemie, Kenya primea aproximativ 2 milioane de turişti, cei mai mulţi din Marea Britanie şi din SUA (turişti care şi-au amânat vacanţele în Kenya pentru 2022), însă în 2021, cei mai mulţi vin din Europa de Est, transmite News.ro.

Turismul înseamnă peste 10-11% din economia Kenyei, iar, pentru a-şi reveni după pierderile de aproape 90% din 2020, guvernul kenyan şi operatorii din turism au venit cu noi măsuri: intrările în parcurile naţionale au scăzut la jumătate de preţ faţă de perioada dinaintea pandemiei, tarife valabile până la 1 iulie, iar hotelierii au tăiat şi ei 35-40% din pachetele de vacanţă.

În plus, hotelierii insistă foarte mult pe respectarea regulilor de igienă, astfel că turiştii sunt rugaţi să se dezinfecteze de fiecare dată când intră în hotel, iar cei care, de exemplu, vin la masă la restaurantul unui resort fără mască, nu sunt serviţi şi sunt rugaţi să poarte mască peste tot. Astfel, populaţia este protejată, iar turiştii se simt în siguranţă.

Organizatorii de safari spun că sectorul îşi revine încet şi estimează că la finalul anului să ajungă la 50% din vânzările pe anul 2019, iar în 2022 să atingă rezultatele de dinainte de pandemie.

"Ţinta noastră este ca la finalul anului să ajungem la 50% din vânzările pe anul 2019, care a fost un an foarte bun. Noi facem în mod normal 10.000 de safari pe an. Dar avem foarte multe rezervări pentru 2022, turiştii din SUA şi Marea Britanie au rezervat cu un an înainte. De cealaltă parte, europenii rezervă cu trei luni înainte, peioada este mai scurtă. Consider că avem potenţialul ca anul viitor să realizăm cifrele din 2019", a declarat Alexander Spiro, CEO East Africa la Private Safaris.

El precizează că a încheiat parteneriate cu agenţii din România, dar şi din Ungaria, Cehia, Slovacia şi Polonia.

Potrivit sursei citate, costul intrării în parcurile naţionale ale Kenyei pornesc de la 60 de dolari de persoană, însă din cauză că turismul a avut de suferit, guvernul a scăzut tarifele până la jumătate, până la 1 iulie. Iar o zi de safari cu cazare inclusă într-un lodge în parcurile naţionale şi mic dejun costă circa 200 de dolari de persoană.

"Înainte de pandemie, aveam un grad de ocupare de 60-70%, iar acum 25-30%, atât de rău este. Acum am scăzut tarifele, pentru ca turiştii să revină la noi şi să ne întoarcem la ce era înainte. Am ieftinit pachetele cu circa 35%.

Cel mai mult, turiştii se cazează la noi trei nopţi, de exemplu un grup care a venit din România stă două nopţi, au un program foarte strâns. Înainte de pandemie, aveam mai puţini turişti din România, dar acum lucrurile se schimbă. Înainte de pandemie, am avut 4.460 de turişti", a declarat Willie Mwadilo, director general al Taita Hills Wildlife Sanctuary, parc naţional proprietate privată în Kenya.

Acesta precizează că acum are acelaşi număr de angajaţi ca înainte de criză, după ce timp de câteva luni o parte din angajaţi au intrat în concediu fără plată.

În 2015, circa 1.300 de turişti români şi-au petrecut vacanţa în Kenya, iar în 2019, numărul a crescut la aproape 3.100, spune Wausi Walya, PR&Corporate communications manager la Kenya Tourism Board.

"2020 a fost un an greu pentru toată lumea, turismul a scăzut cu 90% în primele luni ale pandemiei Vă amintiţi, toate ţările s-au închis atunci, pentru zboruri internaţionale, dar chiar şi pentru cele locale. Astfel că şi turismul intern a fost foarte afectat în lunile martie, aprilie, mai. Apoi, în august 2020, preşedintele a decis să deschidă graniţele, iar oamenii să călătorească şi în afara Nairobi şi Mombasa, care au fost afectate în primele luni.", spune Wausi Walya.