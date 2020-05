Iohannis anunţă cum relansează economia: Vorbim de un proiect de reconstrucţie a României

Un subiect la care vreau să mă refer este relansarea economică.

Am avut o întâlnire cu reprentanţi ai mediului de afaceri, întrucât preocuparea tuturor este repornirea economiei după această stare de urgenţă. Am discutat despre eforturile companiilor din România de a a se adapta situaţiei de criză pe care o traversăm, dar şi despre cum vede mediul de afaceri reluarea activităţilor şi relansarea economiei. Antreprenorii au probleme reale provocate de epidemie şi nu pot fi lăsaţi singuri, au nevoie de implicarea şi sprijinul autorităţilor. Tocmai de aceea, chiar înainte de decretarea stării de urgenţă, am susţinut crearea unui grup de lucru interinstituţional cu specific economic la nivelul Guvernului unde mediul de afaceri participă în mod activ. Şi asta se vede în rezultatele concrete ale acestui dialog, măsurile concrete luate de Guvern până în prezent venind în sprijinul întreprinzătorilor.

În perioada următoare, eforturile noastre se vor concentra pe redeschiderea graduală a sectoarelor economice care s-au aflat sub incidenţa restricţiilor. Împreună cu partenerii de dialog social vom identifica măsurile necesare astfel încât reluarea activităţilor economice să se facă în condiţii de siguranţă pentru toţi angajaţii. Protejarea sănătăţii românilor rămâne obiectivul nostru principal, indiferent că vom avea măsuri de distanţare socială mai severe sau mai lejere.

Din păcate, pericolul nu a trecut şi nu există elemente care să ne arate că virusul va dispărea de la sine într-un orizont apropiat.

Din acest motiv, redeschiderea activităţii în sectorul restaurantelor, hotelurilor, turismului şi al serviciilor se va realiza gradual cu respectarea unor măsuri clare de protecţie sanitară.

Pachetul măsurilor economice adoptate de România pe perioada stării de urgenţă s-a concentrat pe menţinerea locurilor de muncă şi pe susţinerea sectoarelor economice cele mai afectate.

Vom păstra şi după 14 mai sprijinul pentru acordarea şomajului tehnic, dar vom introduce şi noi măsuri privind munca flexibilă care să permită reluarea activităţii sectoarelor afectate direct sau indirect, cu obiectivul evident al păstrării locurilor de muncă.

De asemenea, vor continua să fie aplicate schemele de ajutor de stat cum sunt cele destinate IMM-urilor, dar vom avea în vedere scheme de sprijin şi pentru companiile mari afectate de criză şi al căror aport este esenţial pentru relansarea economiei.