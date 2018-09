Guvernul va reduce TVA din turism. Ce se va întâmpla cu voucherele de vacanţă

„Este posibil să avem, săptămâna viitoare, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă tocmai pentru a scădea TVA-ul de la 5% la 9% în zona de turism şi produse din zona aceasta. (...) S-a dovedit a fi o măsură bună, atunci când a fost luată în anii trecuţi, a produs efectele scontate în economie, chiar dacă unii s-au grăbit să spună: «Uitaţi câtă gaură dă la buget dacă renunţi la TVA de la 24 la 9%. Din contră, a fost efectul exact invers”, a declarat Teodorovici, marţi seara, la TVR 1.

În ce primeşte voucherele de vacanţă vor fi păstrate, a reiterat ministrul finanţelor. „Va rămâne voucherul, nu banii, care se duc în salariu. Rămânând voucher-ul, banii se consumă în România”, a adăugat ministrul finanţelor.

La 21 august, Liviu Dragnea anunţase că premierul Viorica Dăncilă i-a transmis că vrea să dea o ordonanţă de urgenţă pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement de la 19% la 5%, iar pentru apele termale TVA va fi 0%.

„Doamna prim-ministru mi-a spus că intenţionează să adopte o ordonanţă de urgenţă privind reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agreement şi de wellness de la 19% la 5%, iar redevenţa pentru apele termale să meargă la 0%. Ungaria are 0%. Noi avem o bogăţie inimaginabilă în ceea ce priveşte apele termale tămăduitoare. Sunt 31 de staţiuni de interes naţional român, sunt 20 şi ceva de staţiuni balneoclimaterice", a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea, marţi seară la Antena 3.

Liderul social-democrat a adăugat că prin această OUG vor fi înfiinţate şi două fonduri, unul care vine în sprijinul agenţilor economici care vor să facă investiţii şi un altul pentru autorităţile locale pentru a facilita investiţiile în infrastructură.

„Am avut o discuţie iniţial cu doamna premier. Ce mi-a zis este că vrea să adopte această ordonanţă. Vrea de asemenea să creeze două fonduri. Un fond pentru a sprijini agenţii economici care investesc acolo şi un fond special pentru acest sector, care are un potential uriaş, pentru autorităţile locale, ca să investească în infrastructura respectivă. Nu se poate. Ungaria nu are atâta bogăţie ca noi, dar are un turism mai dezvoltat pe zona balneară decât are România şi România are de zece ori mai mult potential, dacă nu şi mai bine", a completat Dragnea.