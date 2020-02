Fost şef ANAF: Cîţu e un Vadim al Finanţelor. Promovează orice maimuţă profesională cu recomandare de la partid

„6 explicaţii pentru talibanii liberali care nu înţeleg de ce îl critic pe Florin Cîţu. Vom trece peste declaraţiile lui hazardate, demne de un Vadim al finanţelor, şi inventariem câteva fapte”, scrie fostul şef al Fiscului.

Potrivit lui Diaconu, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, „a ales/acceptat o echipă de conducere a MFP de tot râsul (până şi presa reformistă, anti-PSD l-a taxat pentru asta)”.

„Tot soiul de dubioşi fără know how în domeniile pe care le coordonează au ajuns secretari de stat, secretari generali, directori, consilieri, şefi prin Antifraudă şi Vamă etc. Menţine tandemul Mişa-Călugăreanu la conducerea ANAF, o emanaţie a unei caracatiţe transpartinice, vinovaţi nemijlocit de scăderea dramatică a capacităţii administrative a ANAF”, susţine Diaconu.

Pe de altă parte, acesta îl acuză pe Florin Cîţu că „promovează în teritoriu pe funcţii de conducere orice maimuţă profesională cu recomandare de la partid. Ori partidul are chiar la vârful său combinatori ai intereselor din zona fraudei şi a evaziunii fiscale”.

„Este pe cale să distrugă complet Antifrauda, promovând o OUG pe care nici PSD-ul nu a îndrăznit să o susţină. În mintea lui şi a sfătuitorilor de taină e o cumplită ceaţă în a înţelege ce înseamnă presiunea pe conformare voluntară prin controale operative, controale post-factum, servicii oferite contribuabililor, etc”, mai notează fostul şef al ANAF, sugerând că „mult clamata reorganizare a MFP/ANAF este o fâsâială cu noi direcţii suprapuse peste cele deja existente, fără redistribuiri/reduceri de funcţii sau de posturi existente (sunt mii de tăietori de frunze la caini), un haloimis de proiect de H.G. moştenit de la Orlando”.

„Sistemul îl percepe ca pe un habarnist, fără autoritate profesională, şi astfel zburdă în voie toţi învârtiţii, legea şi ordinea devenind opţionale în sistemul finanţelor publice.

Să ne înţelegem, şcolit bine şi la timp, cu experienţă în sistemul bancar, Cîţu are o înţelegere adecvată, de sorginte liberală, a mecanismelor macroeconomice. De aceea, cu toate exagerările de limbaj, a făcut o radiografie ok a dezastrului moştenit la Ministerul Finanţelor de la prăduitorii psd-işti.

Însă...macroeconomia este una, iar atunci când administrezi un buget găurit, aflat la limita imploziei sub presiunea cheltuielilor publice cu salariile şi pensiile, ai nevoie de un om determinat şi priceput în ajustarea urgentă a cheltuielilor concomitent cu creşterea colectării veniturilor bugetare.

Doar că pe el nu-l vedem decât făcând cu omniscienţă declaraţii publice aproape infantile despre deficit, împrumuturi, TVA, informatizare ANAF, vama, etc.

Şi asta pentru că nu cunoaşte sistemul finanţelor publice şi al administrării fiscale. Cu excepţia poate a domeniului datoriei publice, omul nostru este pur şi simplu o CATASTROFĂ în exerciţiul administrării finanţelor. Un adevărat pericol public.

Cred că dl Cîţu ar putea fi orice altceva, dar nu administratorul finanţelor ţării. Aşteptaţi-va la ce e mai rău pe viitor!

P.S. Când de la prima lectură a programului PSD de guvernare am spus că acesta e o bazaconie care va distruge echilibrele macro şi am criticat consecvent banda lui Dragnea, oferind documente şi informaţii din interiorul MFP-ANAF, nimeni nu mă acuza de pesedism.

Azi, dacă susţin că ministrul Cîţu este o catastrofă, evident că nu pot fi decât o otreapă roşie”, îşi încheie Diaconu pledoaria.