Finanţele modifică din nou prevederile legate de Pilonul II. Ce se întâmplă cu ROBOR şi cu plafonarea preţului la gaze

"În ceea ce priveşte fondurile de pensii, am avut joi discuţii cu administratorii fondurilor de pensii şi a rămas că trimit azi o scrisoare către noi ca răspuns la ceea ce am discutat ieri. În cazul în care ceea ce s-a discutat este convenit, atunci clar va fi în ordonanţă. Trebuie să luăm o decizie până la final de martie, pentru că altfel efectul se produce şi atunci sigur va fi o modificare legată de Pilonul II de pensii în această ordonanţă, dar în sensul poate de a întinde termenul de aplicabilitate a OUG 114, o prorogare pe termen foarte scurt, pentru a fi mai mult timp pentru discuţii de ordin tehnic", a arătat Teodorovici, citat de Agerpres.

Ministrul a fost întrebat dacă aceia care administrează fonduri private ar putea veni cu un aport mai mic la creşterea capitalului social dacă investesc în proiectele statului.

"Ei au fost interesaţi de acest aspect şi au trimis câteva documente. Ar fi dispuşi să investească în orice proiect pe care statul îl lansează, de la infrastructură de transport, spitalicească, orice este de interes şi sigur pentru aceste fonduri de investiţii. Proiectele statului sunt cu siguranţă proiecte sigure, care să aducă şi profit", a susţinut şeful Finanţelor.

Teodorovici a mai spus că proiectul noii ordonanţe, care va modifica OUG 114, ar putea fi lansat în dezbatere publică în cursul zilei de vineri.

ROBOR va fi calculat la tranzacţiile interbancare

În ceea ce priveşte calculul ROBOR, ministrul a afirmat că acesta va fi decuplat de partea de taxă pe activele financiare, urmând să fie calculat la tranzacţiile interbancare şi zilnice pe trimestrul anterior.





"După cum ştiţi, am avut discuţii la Ministerul Finanţelor cu Asociaţia Română a Băncilor şi vom avea şi astăzi o discuţie pentru a discuta pe forma finală a textului de ordonanţă care să modifice OUG 114. Am avut discuţie, desigur, şi cu BNR, am trimis şi o informare la Banca Centrală Europeană, arătăm care sunt modificările pe care le aducem şi pregătim o ordonanţă de urgenţă care va fi aprobată săptămâna viitoare în Guvern. În principal, este vorba despre decuplarea ROBOR-ului de partea de taxă pe activele financiare. Acest ROBOR nou va fi calculat la tranzacţiile interbancare şi zilnice pe trimestrul anterior, e o medie aritmetică care se aplică pe trimestrul următor", a mai spus Teodorovici.

Potrivit acestuia, modificările vizează scăderea ratelor românilor. "Acestea sunt calcule venite din partea BNR. Intenţia noastră este de a duce mai jos costul finanţării românilor şi este clar că este o diferenţă între ROBOR-ul bazat pe cotaţii şi cel pe tranzacţii, cum este cel propus în proiectul de act normativ pe care discutăm şi anume o scădere, nu pot să spun cât, pentru că este o variaţie, ştiţi foarte bine, zilnică, este o medie aritmetică, dar clar se scade, acesta este scopul nostru final", a completat şeful de la Finanţe.

El a susţinut că nu ştie cu cât vor scădea ratele, însă este clar că noua formă a ROBOR este mai bună decât cea actuală.

O altă modificare anunţată de ministrul Finanţelor este legată de masa de active financiare impozabile ale băncile, de unde au fost scoase cele legate de titlurile de stat, împrumuturi pentru autorităţile locale, programele guvernamentale.





Băncile vor creşte creditarea şi vor schimba contractele de credit aflate în derulare





Calculele pentru noua taxă pe activele băncilor au fost făcute de BNR, iar ROBOR este prevăzut să scadă, potrivit ministrului Finanţelor.

„Din datele BNR, există o diferenţă în minus la costurile pe care românii le plătesc la creditele în lei. A doua chestiune de modificat la această ordonanţă a fost legată de masa de impozare de active financiare, în care au rămas mai puţine active financiare. Au fost scoase, desigur, cele legate de titluri de stat, împrumuturile pentru autorităţile locale, programele guvernamentale (Prima Casă etc.). Dorinţa noastră, ca Guvern, este să facem un lucru important pe două zone: o dată să scădem costurile de finanţare pentru cei cu împrumuturi şi lei şi, pe de altă parte, să creştem gradul de intermediere financiară, care, în România, din păcate, este foarte scăzut. Adică să finanţăm efectiv economia reală”, a detaliat Teodorovici, citat de Mediafax.

Noua formulă de calcul a ROBOR şi a ratelor creditelor va fi aplicată atât pentru noile contracte, cât şi pentru cele aflate în derulare, potrivit sursei citate. „Pentru contractele în derulare, probabil că băncile vor notifica toţi clienţii, ca să înţeleagă clar că efectele pe contracte se produc, dar nu neapărat să se schimbe a doua zi contractul dintre client şi bancă, pentru a nu crea o aglomeraţie foarte mare. Ca efect, va creşte în mod automat”, a adăugat Teodorovici.

În plus, băncile cu un nivel ridicat de active vor trebui să crească creditarea cu cel puţin 8% şi să aibă marjele de maximum 4%, iar băncile mici sunt excluse de la aplicarea acestor măsuri, conform sursei citate. „Categoric, da”, a răspuns Teodorovici, întrebat dacă aceste modificări sunt agreate cu BNR, iar efectul va fi de „sub un miliard de lei” asupra băncilor. „Întotdeauna a fost consens între Banca Naţională şi Ministerul Finanţelor, în măsura în care se poate”, a subliniat Teodorovici.

Plafonarea gazelor ar putea fi amânată

În ceea ce priveşte prevederile din OUG 114 legate de energie, respectiv plafonarea preţului gazelor şi contribuţia de 2% din cifra de afaceri, Teodorovici a arătat că încă există discuţii privind aplicarea sau nu de la 1 aprilie şi că, dacă toţi actorii sunt de acord, şi aceste prevederi s-ar putea modifica săptămâna viitoare.

"Am avut o discuţie cu cei din ALDE legat de partea de energie, am văzut o scrisoare venită din partea Comisiei Europene, au fost discuţii şi trebuie să fie discuţii cu toţi partenerii din piaţă şi desigur cu cei din Comisia Europeană pe acest subiect. Deci dacă lucrurile sunt clare şi în zona de gaze, aceste prevederi se vor alipi ordonanţei de săptămâna viitoare. La fel şi la comunicaţii", a continuat ministrul.

