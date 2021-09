Facturile la energie electrică ar putea fi compensate. Virgil Popescu: Nu sunt un adept al plafonării preţurilor

„Am prezentat astăzi în Guvern în primă lectură proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru compensarea facturilor românilor la electricitate şi gaze", a precizat ministrul la finalul şedinţei de Guvern, transmite Agerpres

Conform acestuia, la electricitate, va fi compensată diferenţa dintre cel mai mic preţ din piaţă, 64 de bani pe kWh cu toate taxele incluse, şi cel mediu, 82 de bani pe kWh.

„Am plecat de la ideea că în piaţa concurenţială avem o ofertă minimă, un preţ minim de referinţă, oferit de o companie, care este mai mic decât preţul reglementat la 31 decembrie 2020. Deci vorbim de un preţ concurenţial mai mic decât preţul reglementat la sfârşitul perioadei de reglementare. Avem o bază minimă de pornire şi avem un preţ mediu în piaţă care e în jurul cifrei de 82 bani pe kWh, cu toate taxele incluse.(...) Avem două referinţe, referinţa minimă, cel mai mic preţ din piaţa concurenţială, care e 64 bani şi preţul mediu din piaţa concurenţială, care e 82 de bani. Această diferenţă de 18 bani pe kWh la consumatori va fi subvenţionată în totalitate de stat, din bugetul statului. (...) De această măsură vor beneficia aproape 13 milioane de români", a explicat Popescu.

Ministrul a subliniat că de această măsură nu vor beneficia cei care se încadrează la Legea consumatorilor vulnerabili.

„La gaze am luat un preţ de referinţă de 255 lei pe kWh, mai mult decât dublu faţă de cel de anul trecut. Până la un consum anual de 1.200 metri cubi, toate tipurile de locuinţe vor beneficia de un ajutor de 25% din valoarea facturii", a completat el. Furnizorii vor trece aceste discounturi în factură.

Popescu a mai spus că Executivul are în plan măsuri de compensare a facturilor şi pentru IMM-uri.

„M-am întâlnit astăzi (miercuri - n.r.) cu reprezentanţii Consiliului Naţional pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii pentru a discuta despre o schemă şi pentru IMM-uri. Am solicitat asociaţiilor furnizorilor să vină cu profilul de consum al acestora. Îmi doresc ca de la 1 noiembrie să avem şi schema cu compensarea casnicilor şi schema pentru IMM-uri. Pentru consumatorii mari deja există o schemă de sprijin", a arătat el.

Totodată, Popescu a mai afirmat că nu este adeptul plafonării preţurilor, după ce, anterior, în aceeaşi conferinţă, premierul Florin Cîţu spusese că şi această variantă este luată în calcul.

„Plafonarea preţurilor înseamnă o descurajare a investitorilor să vină în România să producă energie şi să extragă gaze, eu personal nu sunt un adept al plafonării. Ce vrem să facem noi (compensarea facturilor - n.r.) e tot ca o plafonare. Nu sunt de acord ca şi cei cu venituri mari şi foarte mari să beneficieze de plafonare", a subliniat ministrul Energiei.

El a susţinut că piaţa de energie este pregătită pentru iarnă, iar România nu va rămâne fără gaze, aşa cum s-a vehiculat recent în spaţiul public.

„În România piaţa energiei este robustă. Am auzit că vom rămâne fără gaze, infirm categoric aşa ceva. Am auzit că nu există stocuri, dar avem capacitatea de stocare 70% din capacitatea maximă, anul trecut era tot atât, când am avut depozitele la capacitatea maximă am rămas cu mai mult de o treime în pământ. Depozitarea costă, aşa că trebuie să fim foarte atenţi", a punctat Popescu.