Explozia preţurilor la RCA. Cum poţi afla dacă eşti considerat asigurat cu risc ridicat şi trebuie să primeşti un cost mai mic

Potrivit legii, asiguraţii care primesc de la cel puţin trei asigurători diferiţi oferte pentru 12 luni ale căror prime RCA sunt cu 36% mai mari faţă de tariful de referinţă, aferent segmentului de risc din care fac parte, sunt consideraţi asiguraţi cu risc ridicat şi se pot adresa BAAR care alege un asigurător care le va vinde o poliţa la un preţ în limitele legale.

În acest context, cele mai recente date transmise de BAAR, la solicitarea HotNews.ro , arată că românii au depus, până la data de 12 octombrie, 1114 cereri privind posibila situaţie de „asigurat cu risc ridicat".

Conform sursei citate, dintre acestea doar 10% au fost respinse, în urma analizei făcute de BAAR.

Totodată, din cele 1114 cereri primite, cele mai multe (944) au fost făcute de firme care deţin autovehicule de transport marfă, o situaţie explicabilă prin faptul că majoritatea transportatorilor rutieri aveau poliţe RCA la City Insurance.

Sursa citată menţionează că sunt şi persoane fizice care au reclamat preţurile foarte mari la RCA. Astfel, 111 persoane fizice care deţin autoturisme au facut cereri de risc ridicat la BAAR, iar 70 dintre aceştia chiar au fost încadraţi la această categorie şi li s-a alocat poliţe RCA mai ieftine decât oferta din piaţă.

Cum poţi afla dacă eşti asigurat cu risc ridicat

Potrivit Hotnews.ro, un şofer de 41 de ani, fără accidente în ultimii doi ani a aflat cu ocazia reînnoirii poliţei RCA că este considerat asigurat cu risc ridicat. Asta în condiţiile în care a primit 6 oferte de la asigurători diferiţi cu preţuri peste valoarea maximă permisă de lege. Prin urmare, are dreptul la o poliţă RCA mai ieftină decât oferta din piaţă.

Poliţa de asigurare RCA îi expiră şoferului luna viitoare, astfel că a fost înştiinţat de magazinul online de unde îşi cumpără de regulă această asigurare că trebuie să-şi facă una nouă. Magazinul online îţi oferă posibilitatea să vezi ce oferte au acum asigurătorii şi să o alegi pe cea optimă pentru tine.

Cea mai ieftină ofertă pe 12 luni este acum la Euroins, respectiv 1156 de lei.

Şoferul şi-a adus aminte apoi că a tot văzut la TV zilele acestea spunându-se că asiguraţii cu risc ridicat pot primi poliţe RCA mai ieftine.

Aşa că şi-a propus să afle dacă şi el este un asigurat cu risc ridicat. Nu mică i-a fost mirarea când a aflat că da, este în această categorie şi că cel mai mic preţ pe care ar trebui să-l aibă poliţa sa RCA ar fi în acest moment de 1143 de lei.

Potrivit sursei citate, şoferii care vor să afle dacă sunt sau nu consideraţi cu risc ridicat trebuie să intre pe site-ul Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR) şi să acceseze secţiunea „Gestionarea asiguratilor RCA cu risc ridicat".

Aici vor afla că pot fi încadraţi în categoria cu risc ridicat dacă:

- au cel puţin 3 oferte de asigurare aflate în perioada de valabilitate primite de la asigurători RCA diferiţi;

- ofertele sunt pentru perioade de asigurare de 12 luni;

- toate primele de asigurare din ofertele primite (fără tariful pentru decontare directă şi fără prima pentru clauze şi acoperiri suplimentare) sunt mai mari, la data formulării respectivelor oferte, decât: tariful de referinţă pentru vehicul (a se vedea mai jos) X factorul N (a se vedea mai jos) X coeficientul pentru clasa de bonus-malus aplicabilă vehiculului pentru care se solicită asigurarea (a se vedea mai jos).

Preţul se va calcula deci după formula: Tarif de referinţă X 1,36 X clasa de bonus-malus

Pentru a afla tariful de referinţă din formulă de mai sus, trebuie să intri pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), unde sunt afişate cele mai recente tarife de referinţă RCA în vigoare, calculate de un auditor independent, în urma unei licitaţii.

Cum transmiţi cerere la BAAR pentru un preţ mai mic la RCA

După ce ai aflat că ai fi asigurat cu risc ridicat trebuie să intri în aplicaţia BAAR destinată înregistrarii cazurilor de asiguraţi cu risc ridicat, disponibilă la adresa https://public.riscridicat.ro, în care să completezi datele care îţi sunt cerute de aplicaţie, la care vei anexa documentele necesare prelucrării si anume:

- Ofertele privind incheierea unei polite de asigurare RCA pentru o perioadă de 12 luni (minim 3, de la asiguratori diferiti);

- Certificatul de înmatriculare/înregistrare a vehiculului pentru care se solicita incheierea asigurarii; strict pentru cazurile in care ofertarea se realizeaza pentru emiterea politelor in vederea inmatricularii ulterioare, in lipsa certificatului de inmatriculare (talonului), se poate prezenta cartea de identitate a vehiculului (CIV) impreuna cu un document care sa ateste dreptul de proprietate sau utilizare asupra acestuia (exemplu: contract de vanzare-cumparare, contract de leasing etc.);

- Actul de identitate al proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana fizica pentru care se solicita asigurarea;

- Certificatul de inregistrare intr-unul din registrele prevazute de lege (ONRC, Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, etc.) si certificatul de inregistrare fiscala ale proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana juridica sau alta entitate inregistrata fiscal pentru care se solicita asigurarea;

- Mandatul reprezentantului conventional, in cazul in care solicitarea se face de catre o alta persoana decat asiguratul (de exemplu o companie de brokeraj).

Potrivit legii, în maxim 20 zile de la solicitarea ta, BAAR analizează cererea şi documentele trimise de tine şi dacă din acestea reiese că eşti într-adevăr asigurat cu risc ridicat îţi va trimite un email prin care îţi comunică prima RCA şi asigurătorul către care ai fost alocat.

În acelaşi timp, BAAR anunţă şi asigurătorul că i-a fost alocat un asigurat cu risc ridicat. De la momentul în care eşti notificat de BAAR cu privire la preţul primei RCA şi asigurătorul care ar trebui să-ţi vândă poliţa la acel preţ, tu ca asigurat cu risc ridicat ai la dispoziţie 10 zile pentru a lua legătura cu respectivul asigurător pentru încheierea poliţei.

Asigurătorul RCA desemnat de BAAR este obligat să încheie poliţa respectivă către asiguratul desemnat cu risc ridicat.

De cealaltă parte, asiguratul cu risc ridicat poate opta să cumpere această ofertă care i-a fost alocată de BAAR sau să se orienteze către alţi asigurători cu preţuri RCA evident mai mari