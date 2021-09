Euroins şi-a majorat pentru a treia oară capitalul social şi a aprobat-o şi pe a patra. În 2021 a fost amendată de două ori de ASF

Acţionarii Euroins România au aprobat în unanimitate de voturi o nouă majorare de capital în valoare de peste 120 de milioane de lei. Este a treia majorare de capital făcută Euroins România în ultimele luni. Înainte de această majorare de capital, cel mai recent audit arăta că Euroins România îndeplineşte toţi indicatorii financiari stabiliţi de lege, cerinţa de capital de solvabilitate fiind de 118,5% şi acoperirea cerinţei de capital minim de 278,4%.

Pe lângă această majorare de capital, în zilele următoare, Euroins România va beneficia de o a patra majorare de capital după ce Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Eurohold, proprietarul Euroins Euroins Insurance Group, au semnat un acord prin care BERD preia un pachet minoritar de acţiuni. Investiţia Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va fi de până la 30 de milioane de euro. De asemenea, Еurohold, proprietarul Euroins, va participa la procedura de majorare a capitalului cu o injecţie suplimentară de capital de până la 12 milioane EUR.

”Această infuzie de capital indică angajamentul pe termen lung al acţionarilor şi investitorilor faţă de Euroins România şi piaţa de asigurări din România. Euroins este mai puternic decât niciodată şi întreaga echipă investeşte timp şi energie, astfel încât transformările la care asistaţi să fie de durată. Construim noi produse de asigurare non-RCA, ne-am întărit echipa, avem o nouă abordare cu clienţii, subliniem că toate eforturile aduc valoare adăugată în viaţa clienţilor. Toate aceste eforturi sunt făcute pentru că avem o strategie publică prin care dezvoltăm cât de mult putem zona non-RCA a companiei”, a declarat Tanja Blatnik, CEO Euroins România.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, a fost aprobată şi o strategie prin care Euroins România planifică o campanie de recrutare a specialiştilor, atât în zona de top management cât şi middle management, cu accent pe îmbunătăţirea produselor de asigurare non-RCA şi lansarea de noi asigurări.

Euroins Insurance Group (EIG) AD este unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări independente care operează în regiunea Europei Centrale şi de Sud Est. Compania se concentrează pe oferirea unei game largi de asigurări generale, asigurări de sănătate şi de asigurări de viaţă. Grupul are sediul central în Bulgaria şi operează în unsprezece ţări europene. Are filiale Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina, Belarus, Rusia şi Georgia. EIG operează şi în Grecia şi Polonia şi are operaţiuni de asigurare de nişă în Spania şi Italia. În prezent, grupul de asigurări are peste 4 milioane de clienţi şi peste 3.000 de angajaţi.

