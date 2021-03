Drulă, despre Metrorex: Ori face concedieri ori cere insolvenţa. Chiriţoiu: Trebuie separate activităţile de transport de cele comerciale. Altfel e monopol

”Domnul Rădoi este în spatele a ceea ce se întâmplă la metrou, nu de azi, de ieri, ci de vreo 20 de ani. Lucrurile sunt de natură penală, oamenii sunt versaţi. Ei ştiu că nu pot face grevă, pentru că nu le permite legea pe timpul stării de alertă.

(...) Din informaţiile pe care le am, erau oameni care nu aveau legătură cu mertroul. A fost o acţiune ilegală complet.

Nu s-a redus salariul, nu a fost nimeni indisponibilizat, nu este un conflict de muncă, ci unul de tip „cartel”, pentru că ne-am atins de impreiul subteran al lui Rădoi, de acele spaţii comerciale.

„Ori faceţi ca noi, ori oprim transportul”. Sub şantajul ăsta au stat mulţi miniştrii ai Transporturilor

Eu şi conducerea Metrorex suntem obligaţi să acţionăm pentru a apăra interesul public şi al companiei, nu interese private.

E un şantaj. E un obiect de ordine publică. „Ori faceţi ca noi şi ne lăsaţi imperiul subteran din care ne tragem bani, ori oprim transportul”. Sub şantajul ăsta au stat mulţi miniştrii ai Transporturilor.

E mandatul pe care mi l-am asumat: de respect şi de nenegociere a legii.

Cheltuielile sariale în ultimii ani s-au triplat. De la 300 de miioane au ajuns la 900 de milioane de lei.

Am vorbit cu unii angajaţi. În an de pandemie nu se aştepta nimeni să aibă această creştere.

Metroul din Bucureşti este un monopol lipsit de orice control, plătit de întreaga populaţie a ţării, iar Consiliul Concurenţei a solicitat Metrorex o analiză a costurilor şi separarea activităţii de transport public de celelalte activităţi comerciale, a afirmat, luni, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, în cadrul evenimentului online PRIA Competition 2021.

"Mă bucur că văd în ultima vreme un număr de greve, cum ar fi cele din minerit, de la huilă, greve la mineritul de uraniu, greva de la metrou de la sfârşitul săptămânii trecute, toate astea sunt semne că ceva se mişcă în economia noastră şi că Guvernul ia măsuri să închidă din problemele pe care le ducem cu toţii în spinare de mai mulţi ani", a arătat Chiriţoiu.

În opinia sa, grevele sunt nişte simptome ale faptului că există o problemă şi că organismul politic luptă cu ea.

"Ceea ce este un lucru bun, că încercăm să rezolvăm aceste probleme care s-au acumulat de mulţi ani. Trebuie soluţii care să ţină cont de problemele sociale şi de datoria statului de a oferi alternative oamenilor, pentru că nu e ok să punem populaţia să plătească taxe ca să susţinem activităţi teoretic economice, pentru că nu este o activitate de binefacere, ci una economică, iar sarcina ei este să genereze un plus. Însă multe companii de stat nu generează niciun plus, ci generează minusuri, ceea ce este contrar ideii de activitate economică şi de economie de piaţă şi este împotriva interesului nostru naţional. În loc să consumăm banii pe care îi luăm de la oameni pe autostrăzi, pe spitale, şcoli, îi dăm pentru companii care distrug valoare, care cauzează pierderi", a continuat el.